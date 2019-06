Maradona lascia i Dorados | sui social le parole d’addio | “volevo chiarire il perchè della

Maradona lascia la panchina dei Dorados per problemi di salute : Maradona deve fermarsi. L’ex Pibe de Oro nelle ultime ore ha infatti lasciato il ruolo di allenatore della Sinaloa Dorados, squadra della seconda divisione messicana, nel dettaglio il tecnico dovrà subire due interventi chirurgici, alla spalla e al ginocchio. A gennaio era stato ricoverato in un ospedale in Argentina in seguito ad un sanguinamento gastrico. “Diego Maradona ha deciso di non continuare come capo allenatore di ...

Si chiude l’avventura in Messico - Maradona costretto a lasciare i Dorados per problemi di salute : L’allenatore argentino non potrà continuare a guidare la squadra messicana a causa di problemi di salute che lo obbligheranno a due interventi chirurgici Diego Maradona lascia i Dorados de Sinaloa per problemi di salute, che non gli consentono di continuare a svolgere il proprio incarico. AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA A rivelarlo è il manager del ‘Diez’ che, su Twitter, ha spiegato: “Diego Maradona ha deciso di non ...

Maradona lascia i Dorados - motivi salute : 6.54 Per "motivi medici", l'ex stella del calcio Diego Maradona, 58 anni, ha lasciato il ruolo di allenatore della Sinaloa Dorados, squadra della seconda divisione messicana. A quanto si è appreso, Maradona dovrà subire due interventi chirurgici, alla spalla e al ginocchio. A gennaio, il calciatore era stato ricoverato in un ospedale in Argentina perché colpito da sanguinamento gastrico, pochi giorni prima di tornare in Messico per la sua ...