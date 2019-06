Maltempo Lombardia | Fontana firma la richiesta lo stato di emergenza

Maltempo : Regione Lombardia chiederà stato emergenza per zone colpite (2) : (AdnKronos) - L'assessore ha sottolineato che "ora occorre procedere il più celermente possibile al ripristino della normalità e contestualmente alla stima dei danni. Abbiamo perciò invitato i Comuni a inserire al più presto le schede nel sistema regionale e a segnalare situazione per situazione pun

Maltempo : Regione Lombardia chiederà stato emergenza per zone colpite : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - Regione Lombardia chiederà al governo lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi di Maltempo degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato oggi l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, nel corso della riunione tecnica e di coordinam

Maltempo in Lombardia - l’esortazione di Confedilizia : “E’ inaccettabile - uno scandalo ogni giorno di più” : ”La Lombardia è sott’acqua. Frane, smottamenti, allagamenti, danni alle coltivazioni, chiusure di strade e, soprattutto, evacuazione di un migliaio di cittadini”. ”È evidente che il sistema dei Consorzi di bonifica non funziona”. Ad affermarlo in una nota è il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani. Inoltre aggiunge ”E’ inaccettabile”. ”Non è possibile che ogni volta che viene un ...

Maltempo Lombardia : ripristinata viabilità sulla SS36 in provincia di Sondrio : E’ tornata regolare la viabilità lungo la SS36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’, in provincia di Sondrio, in seguito all’ondata di Maltempo che ha causato frane e l’esondazione di alcuni torrenti prossimi alla sede stradale. In particolare, smottamenti hanno interessato i territori comunali di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo, con caduta su strada di detriti di piccole dimensioni da località Corti, nel comune ...

Maltempo Lombardia : persone isolate per 12 ore - altre intrappolati in galleria : I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e dei distaccamenti di Mese e Morbegno (Sondrio) oggi hanno effettuato decine di interventi per frane, dissesti, allagamenti, black out energetici per caduta di pali elettrici. Le numerose chiamate di soccorso, per le avverse condizioni meteo, hanno riguardato in particolare i territori di Delebio, Piantedo, Somaggia, Chiavenna, San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo. Nel Comune di San ...

Maltempo : la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza : Si aspetta la conta dei danni con le segnalazioni da tutte le province e poi la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Lo ha annunciato Pietro Foroni, assessore al territorio e protezione civile della Regione Lombardia. “I comuni avranno 7 giorni di tempo per segnalare alla regioni il danno subito e vista la portata di questo Maltemposiamo intenzionati a chiedere al governo lo stato di emergenza – ha detto ...

Maltempo in Lombardia - esondazioni nel Lecchese : case evacuate a Primaluna e Dervio. FOTO : Maltempo in Lombardia, esondazioni nel Lecchese: case evacuate a Primaluna e Dervio. FOTO Emergenza in provincia di Lecco a causa dei violenti temporali della scorsa notte . Alcune abitazioni e ditte sono state evacuate a Primaluna e Dervio a seguito dell'esondazione, avvenuta in diversi punti, dei torrenti Varrone e Pioverna. ...

Maltempo Lombardia : ripresa la circolazione dei treni tra Colico e Delebio : ripresa alle 13:25 la circolazione dei treni con riduzione della velocità tra Colico e Delebio, mentre rimane sospesa tra Dervio e Bellano. Le intense i precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore in Valtellina hanno causato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano/Chiavenna. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono sul posto. L'articolo Maltempo Lombardia: ripresa la circolazione ...

