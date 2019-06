Maltempo | le incredibili immagini dall’alto | il Varrone è un fiume di fango che si

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Giungono nuovedelle devastanti condizioni in cui versa Dervio, comune in provincia di Lecco, interessato nei giorni scorsi da una frana, dall’esondazione del torrentee dai timori per il crollo della diga di Premana, che hanno costretto all’evacuazione centinaia di residenti. Nel video che trovate in fondo all’articolo, realizzato dai Vigili del Fuoco, il sorvolo effettuato dai droni sul torrente mostra l’enorme quantità di acqua e detriti che si riversa nel Lago di Como, lasciando una gigantesca e lunga macchiasa nell’acqua, costellata da alberi e detriti. Ilha colpito anche le province di Brescia, Bergamo e Sondrio con violente grandinate e piogge intense che hanno ricoperto le strade die detriti. La regione Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Ma non è ancora finita per il Nord-Ovest perché si prospetta un weekend caratterizzato da ...