Lotti e il Csm Dopo aver guardato il dito ora occupiamoci della luna

Caso Csm - il passo indietro di Lotti «Amareggiato - mi autosospendo dal Pd» : Il messaggio su Facebook dopo il Caso Procure: «Non partecipo al festival dell'ipocrisia. Sono nato e cresciuto come uomo di squadra». E ha aggiunto: «Mai dossier sui pm»

Csm - le manovre per scegliere i procuratori : tutte le intercettazioni dell’incontro dei consiglieri con Lotti - Ferri e Palamara : Luca Lotti arriva quando la mezzanotte è passata da una quarto d’ora circa. La saletta è quella di un hotel romano dove alloggia il collega – come lui deputato del Pd – Cosimo Ferri, l’uomo cerniera tra politica e magistratura. Trova l’ex sottosegretario dei governi Letta, Renzi e Gentiloni con cinque consiglieri del Consiglio superiore della magistratura. Stanno discutendo di nomine, di voti, contano le preferenze ...

Luca Lotti si auto-sospende dal Pd : slavina Csm-toghe - esplode il partito. "Zanda coinvolto in pagine buie" : Il caso toghe-Csm fa venire giù il Pd. Luca Lotti si è autosospeso dal Partito democratico in seguito al suo coinvolgimento, senza capi di accusa, nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati (tra cui l'ex presidente Anm e membro del Csm Luca Palamara, finito ai domiciliari) per decidere i ca

Luca Lotti si è “autosospeso” dal PD per il suo coinvolgimento nello scandalo al CSM : L’ex ministro dello Sport Luca Lotti ha detto di essersi “autosospeso” dal Partito Democratico a causa del suo coinvolgimento nello scandalo al Consiglio Superiore della Magistratura di cui si è parlato nelle ultime settimane. Lo scandalo è nato a partire

Csm - si dimette anche il consigliere Cartoni : è il quarto. E’ tra i togati che videro Lotti : “Ma io dormivo sul divano” : Un altro consigliere del Csm che incontrò i deputati del Pd ha dato le dimissioni. Si tratta di Corrado Cartoni, che prima di entrare nell’organismo di autogoverno della magistratura era giudice a Roma, e che a ilfattoquotidiano.it aveva definito come “casuale” l’incontro con l’ex ministro Luca Lotti e l’ex leader di Magistratura Indipendente Cosimo Maria Ferri. Prima di un’assemblea proprio della ...

"Agli incontri c'ero - ma dormivo". Il consigliere del Csm e i summit con Lotti e Ferri : “Intanto non ho parlato di nomine. Dormivo”. Lo ha detto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Corrado Cartoni, uno dei consiglieri del Csm ‘autosospesi’ per la bufera scatenata dall’inchiesta sulle nomine delle procure riguardo alle riunioni notturne emerse dalle indagini. “Eravamo stati a cena con Cosimo Ferri e altri colleghi - racconta Cartoni - Poi lui aveva detto perché non ...

Csm - Zanda : “Lotti valuti se lasciare il Pd finché non chiarirà la sua posizione. Da ora c’è un salto di gravità del giudizio” : L’imbarazzo, la cautela, l’inazione. Ma se finora nel Pd, davanti al caso Lotti-Csm, ci si è barcamenati, ora – anche vicino al segretario Nicola Zingaretti, qualcuno comincia a non resistere più. “Io non giudico nessuno – dice Luigi Zanda, senatore e tesoriere del partito, al Corriere – ma Luca Lotti ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd finché non sarà chiarita la sua posizione”. Ieri ...

Csm - valanga su Luca Lotti. "Solo fango" - "Deve lasciare". Pd - regolamento di conti contro i renziani : "Io non giudico nessuno, ma Luca Lotti ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd finché non sarà chiarita la sua posizione". Il caos procure che ha investito il Csm è diventato ben presto un caso politico tutto interno ai democratici, quasi un regolamento di conti tra correnti. È il tes

Il guaio del Csm non sono le correnti - ma Lotti. Maddai! : Davanti all’intercettazione di Luca Lotti che dice del vicepresidente del Csm David Ermini “però qualche messaggio gli va dato forte”, mi piacerebbe poter esclamare, come una Francesca Cipriani qualsiasi al cospetto di Salvini: “Quella voce mi ha scombussolato”. Ma non va così, il circo mediatico è

Csm - il Colle indice elezioni suppletive : ora nuove regole. Lotti intercettato sui «messaggi» a Ermini : Niente scioglimento del Csm, travolto dalla bufera sulle nomine delle Procure. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indetto per ottobre elezioni suppletive solo per i due pm...

Csm - sul caso Lotti Zingaretti continua a invocare il “garantismo”. M5s : “Silenzio gravissimo e imbarazzante” : Mentre il procuratore della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione con cui ha avviato l’azione disciplinare nei confronti di cinque consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, sostiene che “un imputato (Luca Lotti, ndr) ha contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”, l’attesa è per le parole di Nicola Zingaretti. Un ...

