Lory Del Santo | Gennaro ha cercato la ragazza che più attirava l' attenzione

(Di venerdì 14 giugno 2019) Marina Lanzone L'attrice e regista ha espresso su Novella 2000 il suo giudizio sulla relazione tra l'exLillio e Francesca De André. Un rapporto che, secondoDel, non è destinato a durareDelnon è sicuramente una grande fan di Francesca De André. Intervistata su Novella 2000, la showgirl l’ha definita “egocentrica”. Forse le due donne hanno troppo in comune: una partecipazione al Grande Fratello, la prima in quello Vip e la seconda in quello Nip, e poiLillio. Nella lunga lista di amori diDelappare, infatti, un giovanissimo, all’epoca 22enne. I due hanno avuto una breve storia nel 2013, ma proficua.Lillio da quel giorno non è stato mai lontano dal mondo dello spettacolo e ha intrapreso una brillante carriera di modello: da poco lo vediamo al posto del bellissimo David Gandy nell’iconico spot di Dolce e ...

