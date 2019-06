Lontano da te | episodio 2 anticipazioni con Megan Montaner e Alessandro Tiberi

tvzap.kataweb

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dopo un esordio da 2,5 milioni di telespettatorida te, la serie italo spagnola di Mediaset che vede insiemearriva al secondo appuntamento. In onda domenica 16 giugno alle 21,20 su Canale 5, continua la storia non ancora d’amore tra Massimo e Candela che ancora non si sono resi conto che cosa ha in serbo per loro il destino.da teda te,e cast Bice (Pamela Villoresi), la madre di Massimo (), rientra a Roma in compagnia di un giovane amante Enzo (Fabio La Fata). Per il figlio è un brutto colpo e fa di tutto per ostacolare la relazione. Parallelamente a Siviglia Rosario (Rosario Pardo), la madre di Candela () si innamora di Annibale (Juan Fernandez), all’apparenza un tipo molto interessante. Ma solo grazie ai consigli della visione, Candela riesce a scoprire che ...

