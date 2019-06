Lo stato di New York ha abolito le esenzioni alle vaccinazioni per motivi religiosi

Animal Crossing : New Horizons è stato rinviato per evitare periodi di crunch : Se tenete il passo con notizie del settore dei videogiochi, saprete che il crunch e gli ambienti di lavoro non esattamente ideali sono stati discussi in modo prominente negli ultimi tempi. Sempre più lavoratori all'interno del settore si sono sentiti abbastanza coraggiosi da farsi avanti su tali problemi e, mentre speriamo che ciò possa creare enormi passi avanti per la cultura del lavoro nell'industria, sembrerebbe che Nintendo stia già ...

Atletica : Gabe Grunewald è morta. L’americana è stato un esempio per la lotta al cancro : Lutto nel mondo dell’Atletica. La 32enne americana Gabe Grunewald è morta nella notte di martedì dopo una lunghissima battaglia. La runner statunitense è stata un grandissimo esempio per il mondo dell’Atletica, decidendo di non interrompere mai la sua carriera nonostante una decennale battaglia con il cancro. Una battaglia cominciata nel 2009, quando Gruneweld gareggiava per l’Università del Minnesota. Quell’anno ...

SportMediaset inglobata in NewsMediaset : i giornalisti proclamano lo stato di agitazione : Da lunedì 17 giugno la testata di SportMediaset sarà inglobata in NewsMediaset. È questa la decisione aziendale che va a colpire la redazione della testata storica sportiva del Biscione, rinnovata appena nove mesi fa. La decisione arriva dopo che, nei giorni scorsi, era stato chiuso il telegiornale sportivo serale, che andava in onda alle 19 su Italia 1, e lo studio televisivo aveva subito dei tagli. La decisione sarebbe stata presa per ...

Il parlamento dello stato di New York ha approvato una legge che consentirà di consegnare al Congresso le dichiarazioni statali dei redditi di Trump : L’Assemblea dello stato di New York ha approvato un disegno di legge che consentirà al Congresso degli Stati Uniti di ottenere le dichiarazioni statali dei redditi del presidente Donald Trump, che risiede a New York. Finora il presidente si è

Lo stato di New York vuole multare chi attraversa la strada guardando lo smartphone : Meglio staccare per un secondo lo sguardo dallo smartphone e prestare attenzione: lo stato di New York potrebbe infatti iniziare molto presto a multare i cosiddetti «Cell Phone Zombies», ovvero tutti quei pedoni che camminano distrattamente per le strade prestando attenzione solo ed esclusivamente allo schermo del proprio telefono. Senza guardarsi intorno e soprattutto senza controllare scrupolosamente prima di attraversare una strada. La ...

Draft Lottery NBA – I Pelicans pescano la 1ª scelta - Zion Williamson commenta : “mai stato a New Orleans - porterò la mia voglia di vincere” : I New Orleans Pelicans pescano la prima scelta al Draft che si tradurrà, con grande probabilità, in Zion Williamson: il prodotto di Duke pronto a portarsi dietro la sua voglia di vincere Nella notte italiana si é svolta la Draft Lottery NBA, la classica lotteria che assegna le pick del prossimo Draft. Scoperto il proprio ordine di scelta, ogni franchigia ha iniziato a pianificare le proprie strategie in vista del futuro. I New Orleans ...

stato-mafia - chiesti 9 anni in appello per Mannino. L’ex ministro : “Fake news contro me” : La condanna a 9 anni e' stata chiesta per Calogero Mannino nel processo d'appello Stato-mafia. "In riforma alla sentenza di primo grado si chiede la conferma penale dell'imputato e la condanna a 9 anni di reclusione, cosi' come chiesto dal pubblico ministero in primo grado": cosi' il pg Giuseppe Fici, al termine della requisitoria, ha formulato la richiesta di pena per l'ex ministro Dc, accusato di minaccia a corpo politico dello Stato. Il ...

Alitalia - Di Maio : "In newco presenza massiccia dello stato" : ... una presenza massiccia dello Stato nella newco come garanzia affinché il piano industriale sia coerente e competitivo, con la partecipazione diretta del ministero dell'Economia e delle Finanze e di ...

Alitalia - Di Maio : "In newco presenza massiccia dello stato" : Questa compagnia dovrà essere la grande occasione per portare turisti in Italia a vedere il Paese più bello del mondo. Ce la possiamo fare. Basta solo rispettare questo momento delicato" conclude Di ...

News Gf - Mila ancora innamorata di Alex Belli? Parla Gennaro : “Lui è stato bravo” : Gossip Grande Fratello, Mila Suarez e Alex Belli confronto in Casa: cosa è successo Il confronto tra Mila Suarez e Alex Belli al Grande Fratello è stato uno dei punti all’ordine del giorno della puntata di ieri sera. I due ex fidanzati non si vedevano da mesi, da quando si sono lasciati, e trovarselo davanti […] L'articolo News Gf, Mila ancora innamorata di Alex Belli? Parla Gennaro: “Lui è stato bravo” proviene da Gossip ...

L’FBI ha arrestato il leader di una milizia civile accusata di arrestare illegalmente migranti in New Mexico : Sabato l’FBI ha arrestato il leader di una milizia civile accusata di arrestare illegalmente migranti in New Mexico, lungo il confine con il Messico. Il procuratore generale del New Mexico Hector Balderas ha detto che è stato arresto il leader

New York - arrestato con due taniche di benzina nella cattedrale di Saint Patrick : aveva un biglietto per Roma : aveva acquistato un biglietto di sola andata per Roma Marc Lamparello, il 37enne arrestato due giorni fa all’ingresso della chiesa di Saint Patrick, la cattedrale di New York, con due taniche di benzina e degli accendini. Secondo la polizia, l’uomo, un insegnante di filosofia, avrebbe dovuto imbarcarsi giovedì pomeriggio dall’aeroporto di Newark, nel New Jersey, diretto in Italia. È tra l’altro emerso che Lamparello, fermato mercoledì sera ...

New York - arrestato con due taniche di benzina nella cattedrale di Saint Patrick : aveva un biglietto per Roma : Un uomo di 37 anni è stato arrestato a New York per aver portato due taniche di benzina nella cattedrale di Saint Patrick, a pochi giorni dal devastante incendio nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Il dipartimento di polizia della Grande Mela, durante una conferenza stampa sulla gradinata della chiesta neogotica nel cuore di Manhattan, ha fatto sapere che l'uomo - quando è stato interrogato - ha fornito risposte incoerenti ed ...

New York - uomo con taniche di benzina davanti la cattedrale di San Patrizio - arrestato : Un uomo che aveva con sé due taniche di benzina è stato arrestato ieri sera davanti alla cattedrale di San Patrizio a New York: lo ha reso noto la polizia della metropoli. L'uomo, un residente del New ...