LIVE Italia-Giappone 0-1 volley | Nations League 2019 in DIRETTA Nipponici letali al

Italia-Giamaica calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : obiettivo qualificazione per le azzurre : Il programma di Italia-Giamaica – La presentazione di Italia-Giamaica – Le dichiarazioni di Bertolini – Le dichiarazioni di Gama – La Giamaica ai raggi X Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Giamaica, secondo impegno delle azzurre nel gruppo C dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Dopo lo straordinario successo contro l'Australia, le ragazze ...

Italia-Giappone volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri per continuare a credere nelle Final Six : La presentazione dell'incontro – La presentazione del concentramento di Varna – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, settimo match degli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile. A Varna andrà in scena la partita che capre la terza tappa della manifestazione internazionale targata Fivb. Gli azzurri se la ...

Italia-Giamaica - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : orario - canale tv - streaming e programma : Oggi l'Italia affronterà la Giamaica ai Mondiali 2019 di calcio femminile. Allo stadio Auguste-Delaune di Reims le azzurre, dopo aver battuto 2-1 all'esordio l'Australia, punteranno a conquistare altri tre punti per restare sole al comando del Gruppo C e fare un passo in avanti potenzialmente decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Milena Bertolini partirà con favori del pronostico, ma sarà comunque fondamentale non ...

Italia-Russia 3-1 volley femminile - Nations League in DIRETTA. La "decima" vale la final six con largo anticipo per le azzurre! : 22.20 Buona serata a chi ci ha seguito e appuntamento a domani per la sfida Italia-Giappone maschile alle 16 22.19: Le azzurre andranno ad Ankara per l'ultima settimana della fase eliminatoria con il solo obiettivo di mantenere la prima posizione che occupano alla fine della dodicesima giornata 22.18: Le azzurre, prive di Egonu e Sylla, riescono a completare la rimonta su una Russia ...

Italia-Russia 2-1 volley femminile - Nations League in DIRETTA. La rimonta delle azzurre che sono alla final six : 25-15 : 3-1 Errore al servizio Kotikova L'Italia è alla final six matematicamente! Visti i risultati delle altre partite bastavano due set e sono arrivati! 25-15 La pipe di Bosetti chiude il terzo set. Diominio delle azzurre che hanno alzato il LIVEllo in tutti i fondamentali 24-15 Pallonetto di Kotikova da zona 4 24-14 Mano out da seconda linea di Khaletskaia 24-13 Pietrini vincente in ...

Italia-Russia 1-1 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel terzo set : 15-10 : 19-11 Out Prubets in parallela da zona 4 ma adesso l'Italia difende tutto 18-11 La parallela di Sorokaite da seconda linea 17-11 Parubets sulle mani alte del muro da zona 4 17-10 Out la parallela di iurinskaia da zona 2 16-10 Bosettiiiiiiiiiiii!!! Da zona 4 con palla che arriva da dietro dopo la grande difesa azzurro. Mano out! 15-10 Invasione sopra rete di Romanova 14-10 Errore al ...

Italia-Russia 1-1 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre si rimettono in carreggiata dopo un avvio da paura : 25-21 : 2-2 Il primo tempo di Orlova 2-1 Punto regalato dalle russe che chiamano il challenge per invasione inesistente 1-1 Out il servizio della Russia 0-1 La free ball di Lazarenko 25-21 L'invasione della Russia chiude il secondo set. L'Italia pareggia il conto: 1-1 24-21 Parallela vincente di Iurinskaia da zona 2 24-20 Ancora un errore di Malinov che forza il primo tempo e lo ...

Vodafone down in tutt’Italia : rete fissa e mobile hanno ripreso a funzionare [AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è risolto il malfunzionamento registrato questo pomeriggio sulla rete Vodafone. “Gentile cliente”, si legge in un Sms inviato agli utenti, “il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla nostra rete è stato risolto nel più breve tempo possibile. Per scusarci per il disagio ti regaliamo internet illimitato per la giornata di domani”. Il disservizio si era verificato pomeriggio in molte regioni ...

Italia-Russia 0-1 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre litigano con la ricezione : 22-25 : 2-6 Voronkova vincente da zona 4 con palla staccata da rete 2-5 Out Sorokaite da seconda linea 2-4 Parubets sulla parallela da zona 4 2-3 Errore Iuinskaia al servizio 1-3 Ace con nastrio per Iurinskaia, piove sul bagnato per un'Italia in difficoltà 1-2 Out il servizio di Pietrini 1-1 Sorokaite vincente da seconda linea ma quanta fatica sta facendo l'Italia 22-25 In rete ...

Italia-Russia volley femminile - Nations League in DIRETTA. Grande equilibrio : azzurre avanti 12-11 : La presentazione dell'incontro – Come sta Paola Egonu dopo il malore di ieri sera? – La cronaca di Italia-Corea del Sud – Le pagelle di Italia-Corea del Sud – Il programma completo della sfida 21-23 Errore al servizio Kotikova 20-23 La pipe di Parubets 20-22 Ace della nuova entrata Kotikova. La ricezione non funziona proprio. Stavolta sbaglia De Gennaro 20-21 Vincente il mano out di ...

Vodafone down in tutt’Italia : rete fissa e mobile non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] : In Italia Vodafone è colpita da un malfunzionamento che interessa sia la rete fissa sia quella mobile. Da circa un’ora il sito downdetector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentrano nelle citta’ piu’ grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #Vodafonedown è al numero ...

Italia-Russia volley femminile - Nations League in DIRETTA : azzurre per incamerare la Final Six : La presentazione dell'incontro – Come sta Paola Egonu dopo il malore di ieri sera? – La cronaca di Italia-Corea del Sud – Le pagelle di Italia-Corea del Sud – Il programma completo della sfida Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, terza e ultima sfida della quarta tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale ...

Australia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia spettatrice molto interessata : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Australia-Brasile, match valido per il gruppo C dei Mondiali di calcio femminile. A Montpellier, verdeoro e aussie si affronteranno in un match con l'Italia molto interessata, il cui esito potrebbe dare una definizione ancor più chiara del raggruppamento. Le brasiliane, vincitrici del primo incontro contro la Giamaica, per merito di una ...

Italia-Corea del Sud 2-1 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre spengono la luce nel finale del terzo set : 23-25 : 4-1 Vincente Egonu da zona 2 3-1 Egonuuuu!!! Vincente la diagonale stretta da zona 2 2-1 Vincente il primo tempo di Danersi sulle mani del muro 1-1 Invasione a rete di Danesi 1-0 Fallo in palleggio Corea 23-25 Out l'attacco di Egonu e si va al quarto set. Italia addormentata nel finale del terzo set e le coreane accorciano le distanze: 2-1 23-24 Mano out di Kim da zona 4. Attacca solo ...