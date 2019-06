LIVE Golden State-Toronto NBA | Finals 2019 in DIRETTA | Warriors avanti a fine terzo

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa notizia intanto è quella che Klay Thompson non tornerà in campo. 91-91 TRIPLA DI VANVLEET! 91-88 Penetrazione vincente di Cook. 89-88 Layup di Ibaka. 89-86 Piazzato di Ibaka. 89-84 Un solo libero per Cousins. FINISCE ILQUARTO! Non vale l’ultimo tap in offensivo di Leonard.di due punti, ma ha perso anche Klay Thompson, che è rientrato negli spogliatoi per un controllo al ginocchio. 88-86 Lowry scappa in contropiede e segna in solitaria. 88-84 1/2 di Lowry dalla lunetta. 88-83 IGUODALAAAA! TRIPLAAAA! Un minuto alladel quarto. 85-82 Due liberi di Siakam. Due minuti alladelquarto. Thompson ritorna negli spogliatoi per un controllo. Succede di tutto ora nella partita. 85-80 Thompson fa 2/2. Pazzesco quello che è successo. Scena davvero incredibile alla Oracle Arena. Thompson è ...

zazoomblog : LIVE Golden State-Toronto NBA Finals 2019 in DIRETTA: Raptors avanti a fine primo quarto (33-32) - #Golden #State-… - zazoomnews : LIVE Golden State-Toronto NBA Finals 2019 in DIRETTA: Raptors avanti a fine primo quarto (33-32) - #Golden #State-… - zazoomblog : LIVE Golden State-Toronto NBA Finals 2019 in DIRETTA: gara-6 da brividi - #Golden #State-Toronto #Finals -