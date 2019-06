LIVE Golden State-Toronto NBA | Finals 2019 in DIRETTA | Raptors campioni Vittoria 114-110

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostro. Grazie per averci seguito in queste notti. IsonoNBAsi deve rammaricare per l’incredibile sfortuna avuta in questee per l’ennesimo infortunio ad una delle sue stelle. Klay Thompson ha abbandonato il campo a fine terzo quarto, chiudendo da miglior marcatore con 30 punti. Non bastano anche i 22 punti di Iguodala e i 21 di Curry (3/11 da tre), che ha sbagliato il tiro della probabile. Straordinaria prestazione di Pascal Siakam e Kyle Lowry, che mettono a referto 26 punti. Ci sono anche i 22 di Kawhi Leonard e soprattutto i 22 di un eroico Fred VanVleet. Si chiude una serie bellissima, conche espugna ancora una volta la Oracle Arena e soprattutto conquista il suo primo titolo ed il primo per una squadra non americana. FINISCE QUI! I ...

