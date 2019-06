LIVE Giro del Delfinato 2019 | sesta tappa in DIRETTA | Alaphilippe | De Marchi e Muhlberger

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Al primo GPM in programma passa per primo Julian. 12.30 Si inizia a salire, e cresce al contempo il vantaggio dei fuggitivi che adesso hanno ben 9”45″ di vantaggio. 12.25 Attualmente il loro vantaggio è di circa 8′. 12.18 Ed è così che in breve tempo questo terzetto prende un buon vantaggio mentre il gruppo li lascia fare. 12.14 Tra continui scatti e controscatti, il primo a prendere una vera iniziativa è Julian(Deceuninck-QuickStep), che viene poi seguito da Gregor(Bora-Hansgrohe) e un sempre brillante Alessandro De(CCC). 12.11 Partenza piuttosto veloce per questa, con la pioggia che si è abbattuta fin da subito sulla corsa rendendo questa giornata ancor più nervosa del previsto. 12.08 Laha già preso il via da diversi chilometri e adesso andiamo a ...

