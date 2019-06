Live Giamaica-Italia 0-0 Azzurre a caccia degli ottavi

Live Italia-Giamaica calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-0 Sabatino e Bartoli dal 1' - Shaw-Grey coppia caraibica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Giamaica – La presentazione di Italia-Giamaica – Le dichiarazioni di Bertolini – Le dichiarazioni di Gama – La Giamaica ai raggi X 17.22: Visto il risultato del match tra il Brasile e le australiane (vittoria per 3-2 di Sam Kerr e compagne), la situazione di classifica del raggruppamento vede tre squadre a quota tre punti. Pertanto, la necessità ...

