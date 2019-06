L’Italia sale al 14° posto nel Ranking Fifa

Ranking FIFA (14 giugno) : L’Italia risale al 14° posto - balzo in avanti degli azzurri. Belgio al comando : Oggi è stato pubblicato il nuovo Ranking FIFA e l’Italia può sorridere: gli azzurri sono passati dal 17esimo al 14esimo posto, un balzo in avanti di tre posizioni per la nostra Nazionale grazie alle vittorie ottenute contro Grecia e Bosnia Erzegovina nelle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri hanno ottenuto due successi convincenti e sono così riusciti a scalare la graduatoria portandosi a quota 1569 punti, ad appena 20 punti ...

L’Ue invia la lettera sul debito alL’Italia : 48 ore per rispondere. Lo spread sale subito a 283 punti : È partita oggi la lettera della Commissione europea al governo italiano in cui si chiederà quali fattori rilevanti giustifichino, secondo l’esecutivo, il mancato rispetto della regola del debito nel 2018, anno in cui il debito pubblico italiano, anziché diminuire in rapporto al Pil, è aumentato dal 132,2%, dal 131,4% del 2017, per via della crescit...

Salvini : «Flat tax - pronto piano da 30 miliardi. Lo spread sale? Vogliono L’Italia sotto scacco» Btp-Bund sfiora quota 290 : «Chi vota la Lega non vota lo spread», dice il vicepremier. Il Pd e aveva accusato: «Mai così alto, bel regalo di Salvini»

Calcio - Europei Under21 2019 : sale l’attesa. Di Biagio : “Ci sono grandi aspettative”. Gravina : “L’Italia merita questo successo” : Manca meno di un mese agli Europei Under 21 di Calcio, in programma in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno ed oggi hanno parlato all’ANSA il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il CT della Nazionale italiana di categoria, Luigi Di Biagio: grandi aspettative nelle loro parole. Così il numero uno del Calcio italiano: “Ci auguriamo di coronare un sogno che stiamo inseguendo da 15 anni. L’Italia merita questo successo, ...

Lo spread vola : sfiora quota 290 punti vendite da estero - crolla fiducia nelL’Italia Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

