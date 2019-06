L’Italia femminile in campo contro la Giamaica | “Un’armata Brancaleone caraibica”

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Oggi la Nazionale italianaincontra la, alle 18. Per la prima volta, scrive Emanuela Audisio su Repubblica, le ragazze della ct Bertolini si scontrano con una squadra nettamente inferiore, sotto ogni punto di vista. Le Reggae Girlza sono al loro debutto al Mondiale. Il loro punteggio è zero, avendo subito una sconfitta 3-0 dal Brasile. Alle loro spalle non c’è un’organizzazione precisa, e neppure una grande forza economica. Sono ultime per ranking, per giunta. “È un’armatacaraibica, fisico e velocità”. Il ct è il 55enne Hue Menzies, nato a Londra, cresciuto ine trasferitosi in Florida. E’ stata Cedella Marley, finanziatrice della squadra, a volerlo in panchina, ma gratis, per assenza di soldi. Ora il suo stipendio è di 40mila dollari. Menzies spiega: “Cedella è l’architetta che con la sua fondazione ha ...

