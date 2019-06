L’Italia batte la Giamaica e va agli ottavi di finale

Scherma - Europei 2019 : i favoriti del fioretto maschile. L’Italia schiera un poker d’assi ed è la nazione da battere : Sgombriamo il campo da equivoci: sarà l’Italia la nazione da battere agli imminenti campionati Europei di Dusseldorf nel fioretto maschile. Perché? Perché può schierare quattro atleti tra i primi 8 del ranking, perché è la nazione che ha conquistato più titoli Europei a livello individuale dal 1981, perché il solo Cassarà ne ha vinti quattro dal 2002 e perché nella ‘stagione regolare’ di Coppa del Mondo ha conquistato 3 tappe e ...

VIDEO Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : esplode la cocca di Mauro Nespoli! L’Italia rischia l’eliminazione poi batte la Malesia : Brividi per l’Italia ai Mondiali 2019 di Tiro con l’arco che si stanno disputando a ‘s-Hertogenbosch. L’Italia ha affrontato la Malesia nei sedicesimi di finale del torneo a squadre, gli azzurri stavano dominando la terza volèe ed erano a un passo dal portarsi sul 4-2 quando all’improvviso è esplosa la cocca di Mauro Nespoli. Era l’ultima freccia di quel turno, l‘Italia ha perso a causa di quel problema ...

VIDEO Gol Barbara Bonansea al 95' - L’Italia batte l’Australia ai Mondiali calcio femminile! Rete stellare nel recupero : Barbara Bonansea ha segnato una doppietta cosmica e ha trascinato l’Italia alla vittoria contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno debuttato con un successo e lo hanno fatto nel modo più rocambolesco possibile: dopo essere passate in svantaggio durante il primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno fatto la differenza nella ripresa. L’attaccante della ...

Canottaggio - Europei 2019 : avvio convincente per L’Italia nelle batterie. Brillano 4 di coppia e doppio pesi leggeri : Grande Italia nella prima giornata di gare degli Europei 2019 di Canottaggio, che sono scattati oggi a Lucerna (Svizzera). nelle batterie della sessione mattutina i nostri portacolori sono stati protagonisti e il bottino complessivo è di due equipaggi già in finale, nove in semifinale, mentre quattro dovranno passare dai ripescaggi. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Singolo Ultimo posto nella propria batteria per Simone ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie - L’Italia chiude con nove equipaggi in semifinale e due in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 13.57 Nel pomeriggio non vi sarà DIRETTA per i ripescaggi, per conoscere i risultati dei singolo senior vi rimandiamo alla cronaca del pomeriggio. 13.55 L’Italia chiude le batterie del mattino con due equipaggi già in finale (domenica), nove in semifinale (domani) ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie - L’Italia si mette alla prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle batterie degli Europei senior di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera oggi scatta la rassegna continentale e nella mattinata odierna saranno in acqua tutti i quindici equipaggi azzurri (su 17 specialità previste). L’Italia infatti non sarà in gara soltanto nel quattro di coppia senior femminile e nell’otto senior femminile. Oggi tra le 09.00 e le 14.00 sono in programma le ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano si abbatte sulL’Italia : fenomeni estremi in tutto il Paese - è allarme maltempo [MAPPE] : Ennesima Domenica di maltempo in questo pazzo Maggio 2019 sull’Italia: forti piogge stanno già interessando gran parte del Paese, con impetuosi venti di scirocco che hanno superato i 75km/h nello Stretto di Messina. Le piogge più forti al momento si stanno verificando in Sardegna, Campania, Toscana, Marche e Abruzzo mentre lo scirocco sta facendo aumentare le temperature in modo particolarmente significativo al Nord/Est, dove abbiamo +24°C ...

Meteo - è un’altra Domenica invernale sulL’Italia : freddo anomalo e pioggia battente su gran parte d’Italia : Meteo – Piove e fa freddo su gran parte d’Italia in questa Domenica di metà Maggio: il sole è riservato a pochi fortunati nelle Regioni del Sud, principalmente in Sicilia, in alcune zone della Calabria, della Basilicata e della Puglia. Soltanto in queste Regioni abbiamo temperature miti, ma comunque senza alcun eccesso caldo (al massimo si raggiungono i +22/+23°C nelle zone più calde), mentre sulle Regioni tirreniche e al Nord piove ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : L’Italia si gioca una parte delle sue chance di non retrocedere - bisogna battere la Norvegia : Sesto appuntamento per la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio impegnata nei Mondiali Top Division di Bratislava (Slovacchia): gli azzurri, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), hanno dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire altri due passivi pesanti per mano di Russia (0-10) e Repubblica Ceca (0-8). Ora arrivano le due partite più importanti ...