L' Italia batte 5-0 la Giamaica e si qualifica per gli ottavi di finale

L’Italia batte la Giamaica e va agli ottavi di finale : Dopo l’Australia anche la Giamaica. Missione compiuta, le Azzurre di Milena Bertolini si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile Francia 2019 e martedì 18 giugno, contro il Brasile, giocheranno per il primo posto nel girone. Sembrava un sogno già prima di cominciare, ora dopo la vittoria per 5-0 sulle Reggae Girlz con tripletta di Cristiana Girelli e doppietta di Aurora Galli, inizia ad assumere i contorni di ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti del fioretto maschile. L’Italia schiera un poker d’assi ed è la nazione da battere : Sgombriamo il campo da equivoci: sarà l’Italia la nazione da battere agli imminenti campionati Europei di Dusseldorf nel fioretto maschile. Perché? Perché può schierare quattro atleti tra i primi 8 del ranking, perché è la nazione che ha conquistato più titoli Europei a livello individuale dal 1981, perché il solo Cassarà ne ha vinti quattro dal 2002 e perché nella ‘stagione regolare’ di Coppa del Mondo ha conquistato 3 tappe e ...

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Tria : necessario abbattere il debito. Cusenza : ridare slancio all'Italia : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

Classifica sportivi più pagati al mondo : tutti gli stipendi - quanti soldi guadagnano i top 100? Messi batte Cristiano Ronaldo - Italiani assenti - solo 1 donna : Forbes ha pubblicato oggi la Classifica annuale dei 100 sportivi più pagati al mondo, si tratta di una graduatoria stilata ogni dodici mesi dal celeberrimo magazine statunitense di economia. Si parla di un complessivo giro di affari di circa 4 miliardi di dollari, il 5% in più rispetto al 2018 quando ci si fermò a 3,8 miliardi. L’atleta più ricco al mondo è Lionel Messi, il calciatore argentino del Barcellona sale in vetta per la prima ...

Anche l’Italia ha i suoi "piccoli schiavi" : cosa serve per combattere il lavoro minorile : Nel mondo sono 152 milioni i minori tra i 5 e i 17 anni vittime di sfruttamento lavorativo, denuncia Save the Children in...

Italia-Bosnia - le parole di Verratti : “Bravi a non abbatterci e a recuperare” : “Con Lorenzo abbiamo trascorso un anno fantastico a Pescara, ho giocato molto con lui e ci capiamo subito. Mi ha fatto un bell’assist”. Marco Verratti si complimenta con Insigne per il passaggio che gli ha permesso di siglare il 2-1 dell’Italia contro la Bosnia, tre punti che valgono tanto nella caccia alla qualificazione degli Europei del 2020. “Nel primo tempo è stata dura – spiega a Raisport il ...

Maltempo - piogge torrenziali al confine Italia-Svizzera : disastrosa frana si abbatte su Formazza [FOTO] : Mentre il Centro/Sud Italia vive un’altra giornata di fuoco (la quinta consecutiva) con temperature oltre i +35°C in molte località di molte Regioni, al Nord/Ovest imperversa il Maltempo con violenti temporali sulle Alpi occidentali, al confine tra Italia e Svizzera. L’area più colpita, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, è stata quella del Verbano-Cusio-Ossola dove sono caduti fino a 200mm di pioggia. Nella notte ...

VIDEO Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : esplode la cocca di Mauro Nespoli! L’Italia rischia l’eliminazione poi batte la Malesia : Brividi per l’Italia ai Mondiali 2019 di Tiro con l’arco che si stanno disputando a ‘s-Hertogenbosch. L’Italia ha affrontato la Malesia nei sedicesimi di finale del torneo a squadre, gli azzurri stavano dominando la terza volèe ed erano a un passo dal portarsi sul 4-2 quando all’improvviso è esplosa la cocca di Mauro Nespoli. Era l’ultima freccia di quel turno, l‘Italia ha perso a causa di quel problema ...

Superbatteri - ogni anno contraggono infezioni resistenti 500mila viaggiatori Italiani : Il Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica (GISA) ha annunciato che ogni anno circa 500mila viaggiatori italiani - il 10% di chi va all'estero - tornano dalle proprie mete con compagni poco graditi, Superbatteri responsabili di infezioni resistenti agli antibiotici. A causa della durata dei viaggi e delle mete prescelte i giovani sono più a rischio. Si tratta del 25 percento di quelli che decidono di visitare le mete più remote ed ...

Bene la batteria per Honor 10 dopo l’aggiornamento B223 in Italia : Trapelano i primi riscontri in questi giorni per quanto riguarda Honor 10 ed il tanto atteso aggiornamento di maggio. Cosa ha comportato l’installazione della patch B223? Questa la domanda che si pongono soprattutto coloro che ancora non hanno avuto modo di toccare con mano il pacchetto software, se pensiamo al fatto che la disponibilità della patch risulti essere ancora abbastanza limitata qui in Italia. Come tutti sanno, non sono ancora ...

