L' Italia ai Mondiali di calcio femminile | calendario | orari e dirette tv

Ginnastica artistica - Mondiali Juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Campagnaro guida il quartetto femminile : Sono state diramate ufficialmente le convocazioni per i Mondiali Juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno. L’Italia sarà presente alla prima rassegna iridata di categoria con entrambe le squadre, due quartetti a caccia di un risultato di lusso in un appuntamento importante per la loro crescita tecnica e per il futuro agonistico. Ci sono dei cambi rispetto alla lista presentata pochi ...

Giamaica-Italia dei Mondiali femminili in TV e in streaming : È la seconda partita ai gironi della Nazionale, si gioca stasera: le informazioni per vederla in diretta

Mondiali di Calcio Femminile - Giamaica vs Italia (diretta Rai 2 e Sky Sport) : Battere la Giamaica per volare agli Ottavi. E’ questo l’obiettivo dell’Italia, che (ore 18 - diretta su Rai 2 e Sky Sport Uno/Mondiali) allo stadio ‘Auguste Delaune’ di Reims affronterà le ‘Reggae Girlz’ in un match che nasconde tante insidie. Guai a sottovalutare un’avversaria che occupa solo il 53° posto del ranking FIFA e che al suo debutto assoluto al...

Mondiali di calcio donne - Italia-Giamaica : diretta su Rai 2 e Sky il 14 giugno alle 18 : 00 : E' arrivato per l'Italia il giorno della seconda sfida ai Mondiali femminili di calcio, un match da non sottovalutare per la formazione guidata da Milena Bertolini. L'avversaria sarà la Giamaica dell'allenatore Hue Menzies, che ha incassato una sconfitta contro il Brasile nella partita d'esordio. Le azzurre dovranno fare il possibile per ripetere il successo ottenuto domenica 9 giugno, quando hanno battuto l'Australia con una doppietta di ...

Italia-Giamaica - Mondiali calcio femminile in diretta su Rai2 e Sky : Oggi, venerdì 14 giugno 2019, torna in campo l'Italia femminile di calcio ai Mondiali in corso in Francia. Le azzurre di Milena Bertolini, reduci dalla vittoria all'esordio contro l'Australia, sfideranno la Giamaica. La partita, in programma a Reims alle ore 18, sarà trasmessa in diretta da Rai2 e Sky Sport Mondiali (numero 202 del telecomando Sky e 473 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in live streaming su Rai Play e Sky ...

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : torna in campo l’Italia. Ci sono anche Giappone-Scozia e Inghilterra-Argentina : Entra sempre più nel vivo il Mondiale di Calcio femminile 2019, che in questo venerdì vive una giornata piena con tre partite in programma: Giappone-Scozia, Italia-Giamaica e Inghilterra-Argentina. E’ ovvio che le attenzioni nostrane saranno rivolte all’impegno delle azzurre, che in caso di successo avrebbero ottime possibilità di strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma non sono da sottovalutare le partite della ...

LIVE Italia-Giamaica - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : orario - canale tv - streaming e programma : Oggi l’Italia affronterà la Giamaica ai Mondiali 2019 di calcio femminile. Allo stadio Auguste-Delaune di Reims le azzurre, dopo aver battuto 2-1 all’esordio l’Australia, punteranno a conquistare altri tre punti per restare sole al comando del Gruppo C e fare un passo in avanti potenzialmente decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Milena Bertolini partirà con favori del pronostico, ma sarà comunque fondamentale non ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giamaica - la partita più difficile per le azzurre. L’imperativo è vincere : L’attesa sta per finire e alle ore 18.00 (diretta tv su Sky Sport e su Rai 2) la Nazionale italiana di Milena Bertolini scenderà in campo a Reims contro la Giamaica per il secondo incontro del gruppo C dei Mondiali di Calcio femminile 2019. Dopo lo straordinario successo contro l’Australia, le azzurre devono ripartire con la stessa determinazione per replicare i 3 punti dell’esordio. Nella città nota anche per lo Champagne ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Mondiali calcio femminile 2019 : Italia - sfida cruciale alla Giamaica! Una vittoria per avvicinare il primo posto : tutti gli scenari : Vigilia rovente per l’Italia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, domani (ore 18.00) le azzurre scenderanno in campo a Reims per affrontare la Giamaica e lo faranno conoscendo il risultato della sfida tra Australia e Brasile andata in scena questo pomeriggio: le oceaniche si sono imposte in rimonta per 3-2, una vittoria che rimescola le carte all’interno del girone C. Al momento la nostra Nazionale si trova al comando con 3 punti ...

Mondiali calcio femminile – L’Australia ribalta il Brasile - la situazione del Girone dell’Italia : L’Australia batte il Brasile nella seconda giornata del Girone C, raggiungendo così le verdeoro e l’Italia a tre punti Gol e spettacolo nel match tra Australia e Brasile, giocato a Montpellier e terminato 3-2 a favore delle ‘Matildas’. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena fin dalle prime battute di gioco, che vedono le sudamericane riuscire a portarsi in vantaggio di due reti grazie a Marta e Cristiane. Prima ...

Mondiali Under 20 - l’Italia si gioca il terzo posto con l’Ecuador : Il sogno dell’Italia Under 20 di guadagnare la finale del Mondiale di categoria è saltato all’ultimo in una gara in cui non è mancato il rammarico per un gol di Scamacca annullato nel finale dal VAR. Gli azzurrini vogliono però provare a concludere al meglio la spedizione in Polonia conquistando il terzo posto: nella “finalina” […] L'articolo Mondiali Under 20, l’Italia si gioca il terzo posto con ...

Giamaica-Italia Mondiali femminili : probabili formazioni - quote e pronostico : Giamaica-Italia mondiali femminili: probabili formazioni, quote e pronostico Siamo in Francia, a vent’anni dall’ultima partecipazione ai campionati del mondo femminili. Finalmente siamo tornati e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi: da Italia. La nazionale azzurra femminile ha subito reso orgoglioso il popolo italiano facendo avvicinare a questo torneo anche i più scettici. Sorteggiate nel Gruppo C, in compagnia di ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : l’Italia affronterà la Scozia - obiettivo non retrocedere : Al termine della fase a gironi dei Mondiali Under 20 di Rugby sono stati resi noti gli accoppiamenti delle gare che metteranno in palio il titolo, i posti dal quinto all’ottavo e dal nono al dodicesimo, ovvero che determineranno la squadra che dovrà retrocedere: l’Italia, quarta ed ultima nel Girone B, affronterà la Scozia, ultima nel Girone C, nella sfida per evitare la finale per l’11° posto, che in pratica sarà un vero e ...