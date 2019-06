L' Interno del Ministro | la pagina Facebook di fantacomicità

Dopo circa 20 anni - è stata scoperta una mossa segreta all'Interno del primo Shenmue : Sono ormai passati 20 anni, tuttavia sembra che il primo Shenmue abbia ancora qualcosa da dire, come dimostra la recente scoperta di una delle mosse segrete all'interno del gioco.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la mossa è stata scovata analizzando i codici del gioco ed è soprannominata Shin Shōryūken, si tratta di un riferimento ad una delle mosse iconiche di Street Fighter ma è stata eliminata dal gioco base su richiesta ...

Il negozio della vagina - il primo in Italia : un viaggio pruriginoso - cosa si trova al suo Interno : Premessa doverosa: non è un negozio del cavolo né del pisello. La verdura non c' entra e l' organo maschile è il grande assente, di lui non c' è la minima traccia, mentre la regina è la natura femminile, il tesoro che ogni donna ha tra le gambe. Diciamolo subito: la vagina. L' insegna fuori, del res

Giovane avvocatessa molestata sessualmente all'Interno del Tribunale di Napoli - arrestato 32 enne : Sembrava una giornata di lavoro come tante e invece per una Giovane penalista si è trasformata in un incubo. La donna è stata aggredita e molestata sessualmente all?interno...

Astronomia : scoperte differenze tra il campo magnetico esterno e Interno del Sole : Secondo una ricerca della University of Colorado Boulder, presentato in occasione del convegno della Società Astronomica Americana in corso negli USA, il campo magnetico esterno del Sole segue un ritmo diverso rispetto alla dinamo interna. I fisici Loren Matilsky e Juri Toomre hanno realizzato una simulazione al computer per studiare l’interno della nostra stella, paragonata ad una sorta di “pentola sferica di acqua ...

La stupenda cascata all’Interno dell’aeroporto di Singapore : È alta 40 metri ed è la cascata interna più grande del mondo, quella realizzata nel centro commerciale dell’aeroporto Changi di Singapore aperto nelle scorse settimane. Una cupola di vetro e acciaio da cui scorre a cascata l’acqua piovana, circondata da centinaia di piante che rendono questo spazio molto simile a una serra. Una vera e propria esperienza visiva all’interno di uno scalo che, nel 2018, ha visto 65,6 milioni di ...

Riace - al via il processo Xenia. Ministero dell’Interno e prefettura contro Mimmo Lucano : “Mi sembra paradossale” : Si è tenuta a Locri la prima udienza del processo “Xenia” che vede, tra i 26 imputati, anche l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, accusato di associazione a delinquere nella gestione dei fondi per l’accoglienza dei migranti ma anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di alcune irregolarità nell’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti. contro Mimmo Lucano si sono costituiti parte civile il Ministero dell’Interno e la ...

Motori – Alibaba inserirà il suo “Genio” all’Interno delle vetture Audi - Renault e Honda : E’ stato presentato a Shanghai l’accordo che unisce il colosso asiatico Alibaba alle case Audi, Renault e Honda che saranno fornite dell’assistente vocale “Tmall Genie” su tutte le vetture vendute nel mercato asiatico Oggi il colosso delle vendite online Alibaba, diretto rivale dell’americana Amazon, ha chiuso un significativo accordo con Audi, Renault e Honda che interesserà inizialmente il mercato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Giugno : È toccato ancora una volta al sottosegretario Molteni presentarsi a rappresentare l’Italia davanti ai ministri dell’Interno degli altri 27 Paesi membri : Politica show Salvini va da Barbara D’Urso e salta un altro Consiglio Ue Il leghista, tra comizi e ospitate tv, diserta la riunione dei ministri dell’Interno sui rimpatri di Tommaso Rodano I nuovissimi mostri di Marco Travaglio Spunti e appunti per una nuova, grande commedia all’Italiana a episodi, nella migliore tradizione de I mostri e I nuovi mostri. Il sindaco da balcone. Arrestato per corruzione e turbativa d’asta, il sindaco leghista ...

Tre anni di Unioni Civili in Italia - i dati del Ministero dell'Interno : Tre anni di Unioni Civili in Italia, i dati del Ministero dell'Interno Nel 2018 sono state celebrate in Italia 2371 Unioni Civili, per un totale di quasi 11mila coppie Lgbti unite formalmente dall'entrata in vigore della Legge Cirinnà Parole chiave: ...

Messina - il sindaco chiude la sede dell'ex Provincia - si barrica al suo Interno e inizia lo sciopero della fame : Emanuela Carucci Il primo cittadino ha deciso di iniziare la protesta nell’attesa di evoluzioni che diano concrete risposte al problema del rischio dissesto per le ex Province siciliane Un segnale di protesta forte e chiaro, quello di Cateno De Luca, sindaco metropolitano di Messina. Ha chiuso Palazzo dei Leoni, sede della ex Provincia, e si è barricato al suo interno iniziando lo sciopero della fame a oltranza. La decisione, che ...

La batosta del M5s non ne intacca il valore. Ma al suo Interno ci sono personalità ben diverse : Sto partecipando con personale e profondo dispiacere al disastro del Movimento Cinque stelle dopo le recenti Elezioni europee. Premetto che ho 81 anni suonati, non ho mai fatto politica attiva anche se me ne sono sempre interessato e ho pure cercato di dare contributi in denaro (alla fondazione del Pd) e in riflessioni, che pubblico sul Fatto Quotidiano da tre anni a questa parte. Aggiungo, per chiarirci, che da tre anni cerco di parlare (ormai ...

Treviso : per 'Scuole Sicure' 40 mila euro da Ministero dell'Interno al Comune (2) : (AdnKronos) - Le attività del progetto “Scuole Sicure” prevedono l’impiego del personale afferente al Nucleo di Polizia Giudiziaria ed al Nucleo Interventi Speciali. "Questi fondi confermano ancora una volta l’impegno verso gli Amministratori Locali e la grande attenzione del Ministro dell’Interno M

Treviso : per 'Scuole Sicure' 40 mila euro da Ministero dell'Interno al Comune : Treviso, 30 mag. (AdnKronos) - Più di 40 mila euro dal Ministero dell’Interno per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle vicinanze degli edifici scolastici. Il Comune di Treviso ha ottenuto dal Viminale 40.267,14 euro da impiegare nel progetto “Scuole Sicure”, che h

Rockstar nell'occhio del ciclone : ex dipendente parla di molestie sessuali all'Interno dell'azienda : Un nuovo report di Jason Schreier di Kotaku raccoglie dichiarazioni di diversi ex dipendenti di Rockstar Games che hanno raccontato storie di molestie sessuali e presunti abusi da parte dell'ex dirigente Jeronimo Barrera.Secondo il report, i dipendenti hanno affermato che "Barrera, uno dei massimi dirigenti di Rockstar, aveva la reputazione di urlare alla gente, e c'erano voci che avesse urlato contro il personale che lo aveva sfiorato nel modo ...