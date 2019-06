L’incanto di un paesino della Groenlandia all’”ora blu” | il meraviglioso scatto premiato

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) È stato annunciato il vincitore del primo premio del 2019 National Geographic Travel Photo Contest e la foto in questione è unscorcio di un remoto angolo del mondo. Dal titolo “Inverno groenlandese”, la foto è opera del fotografo Weimin Chu, che ha catturato una piccola famiglia a piedi sulle strade coperte di neve, tra le case colorate di una remota città groenlandese, Upernavik. Secondo Visit Greenland, gli edifici nel Paese hanno tradizionalmente colori diversi a secondaloro funzione: dal rosso dei negozi, al nero delle stazioni di polizia, al giallo degli ospedali al blu delle pescherie. Il tutto perché siano facili da identificare nella neve. Per Chu, tutto questo ha rappresentato lo scenario ideale per scattare una splendida foto in cui sono contrapposti l’asprezza del paesaggio naturale del villaggio di pescatori con i colori vibranti delle sue case. Chu ha ...