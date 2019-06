Leone d’Oro alla carriera per Pedro Almodovar

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un, per. Il Festival di Venezia non è mai stato moltoiano. Giusto un’Osellasceneggiatura nel 1988 per Donne sull’orlo di una crisi di nervi. E il 69enne autore di Tutto su mia madre, a sua volta, non è mai stato un habitué del Lido. Ilche riceverà quest’anno tra il 29 agosto e l’8 settembre 2019 tampona la ferita durata parecchio (porta i suoi film a Cannes con religiosa e certosina puntualità). FQ Magazine Cannes 2019,: “La mia ambizione non è definita dai premi ma dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” Lo stesso Almodóvar nell’accettare la proposta ha dichiarato: “Sono molto emozionato e onorato per il regalo di questo. Ho bellissimi ricordi della Mostra ...

HuffPostItalia : Pedro Almodóvar vince il Leone d'oro alla carriera, sarà premiato a Venezia - LaStampa : A Pedro Almodovar il Leone d’oro alla carriera : “Sono onorato, diventerà la mia mascotte” - Agenzia_Ansa : A Pedro #Almodóvar il Leone d'oro alla carriera #ANSA -