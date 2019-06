Leonardo torna al PSG | è il nuovo direttore sportivo

Anticipazioni Un posto al sole 17-21 : ritorna Leonardo : Un posto al sole, una delle soap più seguite e longeve in Italia, continua a sorprendere su Raitre con colpi di scena e novità. Gli inquilini di Palazzo Palladini si ritroveranno di fronte a diverse difficoltà da superare. Anticipazioni settimana dal 17 al 21 giugno Per Andrea e Arianna il periodo peggiore sembrerà essere passato: la coppia infatti prenderà importanti decisioni sulla loro relazione. Assunta, invece, data la riappacificazione tra ...

Milan - la voce sulla partenza di Leonardo : dove ha intenzione di tornare : Si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile partenza di Leonardo dal Milan. Qualche timida conferma arriva dalla destinazione che il dirigente brasiliano potrebbe scegliere, cioè Parigi. Proprio Leonardo sarebbe al centro della rivoluzione che i vertici del Paris Saint-Germain hanno in m

Un posto al sole andrà in onda anche in estate : ritornano Beatrice e Leonardo : Un posto al sole continua a registrare degli ottimi ascolti e terrà compagnia ai telespettatori di Rai tre anche durante il periodo estivo. Sono tante le novità di quest'anno: tra ritorni e nuovi arrivi sicuramente i fan non si annoieranno. Il ritorno di Eugenio, Leonardo e l'arrivo della piccola Mia Dopo una lunga pausa, rientrerà a Napoli per motivi lavorativi Eugenio Nicotera. Il magistrato si è ormai trasferito stabilmente a Torino e vive ...

Un posto al sole - anticipazioni : Beatrice potrebbe nascondere un segreto - torna Leonardo : Nelle prossime settimane sono previste numerose novità nella soap Un posto al sole. Le trame offriranno spunti interessantissimi, ma ci saranno diverse sorprese e dei graditi rientri che non potranno che far piacere ai fan. Presto si aggiungerà una new entry famosissima per aver recitato in un'altra serie di successo, inoltre tornerà qualcuno molto amato, che non si vedeva da un po' e verranno svelati dettagli su due personaggi di cui non si ...

Annalisa torna con "Tutta colpa di Leonardo" : Ormai Annalisa ci ha preso gusto e domenica torna su Italia 1 con la quarta serie di Tutta colpa di..., tre puntate in seconda serata,. Dopo Einstein, Galileo e Darwin, stavolta è Tutta colpa di ...

Tutta colpa di Leonardo : Annalisa torna alla scoperta della scienza : Dopo Tutta colpa di Einstein , Tutta colpa di Galileo e Tutta colpa di Darwin , questa volta Annalisa aggiunge un nuovo tassello nel suo percorso di esplorazione sulla scienza e lo fa con il più ...

Annalisa ritorna in tv e gioca con la scienza in “Tutta colpa di Leonardo” : Da domenica 28 aprile in seconda serata su Italia 1, al via “Tutta colpa di Leonardo”, l’appuntamento con la scienza in tre puntate raccontato da Annalisa e prodotto da DUEB produzioni. Dopo il viaggio al Cern di Ginevra in “Tutta colpa di Einstein”, quello nello spazio in “Tutta colpa di Galileo”, e quello sull’evoluzione degli esseri umani in “Tutta colpa di Darwin”, questa volta Annalisa aggiunge un nuovo tassello nel suo percorso di ...