Lecce | si reca in questura per rinnovare il permesso di soggiorno | era accusata di rapina

Serie B - harakiri Lecce : perde a Padova e spreca il match-point per la A : perugia-cittadella 0-0 - Pareggio senza reti in una gara dai rari spunti di cronaca, con i padroni di casa cher partono meglio ma poi il Cittadella non mostra alcun cedimento, anzi sfiora la rete con ...

Serie B - il Lecce spreca il match point promozione. Pari Palermo - il Verona cade ed esonera Grosso : ROMA - Il Lecce spreca il primo match point promozione. Con una vittoria in casa del Padova ultimo in classifica, i salentini di Liverani avrebbero festeggiato la promozione diretta in Serie A con due ...

Pari Palermo - Lecce spreca match point : ANSA, - ROMA, 1 MAG - Il Palermo non va oltre il 2-2 in cas acon lo Spezia e il Lecce spreca il primo match point per la promozione in A perdendo 2-1 in casa del Padova. Colpo del Livorno al Bentegodi,...

Lecce - spreca anticipo promozione in serie A : battuto dal Padova 2-1 : LA CRONACA - Nessuna sorpresa nell'undici iniziale. In difesa, ancora Venuti a sinistra e Meccariello a destra. A centrocampo Petriccione torna a fare il play, al posto dello squalificato Tachtsidis. ...

Serie B - il Lecce spreca il match point promozione. Pari Palermo - Benevento e Verona ko : ROMA - Il Lecce spreca il primo match point promozione. Con una vittoria in casa del Padova ultimo in classifica, i salentini di Liverani avrebbero festeggiato la promozione diretta in Serie A con due ...