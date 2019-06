Le rivelazioni su Lula che scuotono il Brasile

internazionale

(Di venerdì 14 giugno 2019) The Intercept ha diffuso alcuni messaggi che rivelano come l’ex giudice e attuale ministro della giustizia Sérgio Moro non sia stato imparziale nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex presidente. Leggi

