Le inchieste sulla magistratura e la nascita della terza repubblica

Torino - chi sono i pm Rinaudo e Sparagna che gli anarchici volevano colpire : inchieste sulle Br e sulla ‘ndrangheta : A scoprire le lettere sospette – che erano esplosive e che hanno portato a tre arresti – contro due magistrati era stata una dipendente del Palazzo di giustizia di Torino che ogni giorno distribuisce la posta al sesto piano, dove ci sono alcuni uffici della procura. La mattina del 7 giugno 2017 aveva notato che due buste erano strane e le ha fatte passare nuovamente allo scanner all’ingresso. Dagli schermi gli addetti alla ...

Caso Rixi - Luigi Di Maio : “Le tensioni nel governo salgono per le inchieste sulla corruzione” : Le inchieste sulla corruzione tornano ad agitare il governo. Il prossimo 30 maggio sarà emessa la sentenza per Edoardo Rixi, l'ex consigliere regionale leghista coinvolto nell'inchiesta "spese pazze" in Liguria, ora viceministro ai Trasporti. Luigi Di Maio ha confermato l'intransigenza del M5S in Caso di condanna: "Chiederemo la rimozione. Non c'è spazio per la corruzione al governo del cambiamento".Continua a leggere

Riciclaggio - scontrini e finanziamenti sospetti : in tre mesi la verità sulla Lega - ma le inchieste sono a rischio flop : Tra mitra esibiti ed endorsement per i sindaci indagati come quello di Pinzolo, un dato dev’essere chiaro: entro tre mesi saranno scritti tutti i capitoli decisivi dei tormentoni giudiziari che accompagnano da tempo la Lega e Matteo Salvini, prima che il viceministro ai Trasporti Armando Siri inciampasse nell’indagine per corruzione deflagrata tra ...

Enrico Letta a Sky Tg24 : 'Il Governo non cade sulle inchieste - ma sulla manovra' : Penso che queste vicende siano un colpo duro per l'immagine, purtroppo dell'intera politica, ma il vero cul de sac è quello economico. L'autunno sarà molto complicato, non vedo idee del Governo o ...