Le donne nelle carceri italiane | il progetto fotografico «La bellezza dentro»

Fare l’amore - le paure più frequenti nelle donne : Forti e indipendenti, le donne possono diventare molto fragili quando si tratta di Fare l’amore. Questo gesto così bello e naturale infatti spesso è accompagnato da tante paure. Le donne, molto più degli uomini, spesso vivono l’incontro con il partner sotto le lenzuola come una prova da superare e si sentono giudicate sotto tanti aspetti. Si tratta di paure a volte irrazionali, altre volte invece basate su esperienze sbagliate o ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo avanti nell’individuale - tra poco le donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 L’avversario di Mauro Nespoli ai sedicesimi invece uscirà dalla sfida tra il nipponico Hiroki Muto ed il turco Samet Ak, che andrà in sena sempre alle 13.15. 11.49 Il prossimo avversario di Marco Galiazzo sarà il colombiano Andres Pila! Alle 13.15 la sfida che mette in palio il pass per affrontare ai sedicesimi il sudcoreano Lee Woo Seok, vincitore delle qualifiche. 11.46 Delle 48 ...

Tumori : nelle donne i decessi maggiori sono concentrati in una specifica fascia d’età : Una eccezione al femminile nel tasso di mortalità dei Tumori è stata notata a seguito dell’ultimo rapporto annuale sullo Status del Cancro. Nonostante gli uomini si ammalino e muoiano di più di cancro rispetto alle donne, vi è una fascia d’età in cui l’incidenza dei decessi è maggiore nelle donne. Il rapporto, pubblicato sul “Journal of National Cancer Institute“, è stato uno sforzo congiunto tra il National Cancer ...

Dieta del pesce per dimagrire e contro depressione nelle donne : La Dieta del pesce per dimagrire e contro la depressione nelle donne. Lo annuncia uno studio del Menzies Research Institute in Tasmania

Uomini e donne oggi : scoppia la passione nelle esterne di Giulia e Angela : oggi Uomini e Donne: tanti baci per Giulia Cavaglià e Angela Nasti in esterna Dopo aver parlato di Andrea Zelletta, la nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne sposta l’attenzione sulle due troniste Donne. La prima di cui si parla è Giulia. La bella giovane di Torino ha portato fuori sia Manuel che […] L'articolo Uomini e Donne oggi: scoppia la passione nelle esterne di Giulia e Angela proviene da Gossip e Tv.

Quella condizione rara che provoca nelle donne fino a cento orgasmi al giorno : Ci sono alcune donne che, per una “eccitazione” genitale non desiderata e senza stimoli sessuali, provano molti orgasmi al giorno, anche più di 100, queste donne però si lamentano perché gli orgasmi spontanei (scatenati anche da vibrazioni, come quelle prodotte dall’auto o da un elettrodomestico) sono fastidiosi e a volte dolorosi, causano imbarazzo e problemi al lavoro e durante le attività quotidiane, non fanno dormire. Per i sessuologi, che ...

Tutta colpa di Leonardo - Annalisa a DM : «In tv poche divulgatrici donne? E’ un fatto atavico. Nelle mie canzoni a volte provoco - ma c’è un motivo» : Annalisa Scarrone Annalisa si sente un’eccezione. Una cantante che fa la “divulgatrice scientifica” (in chiave pop) non è certo cosa comune. In attesa di sfornare un nuovo album – su cui si mantiene rigorosamente abbottonata – l’artista ligure torna in tv, in terza serata su Italia1, per raccontare le meraviglie della scienza con Tutta colpa di Leonardo. Dopo aver affrontato le figure di Einstein, Galileo, e ...

Anticipazioni Uomini e donne : Daffrè aumenta il vantaggio nelle preferenze della Nasti : Il Trono Classico di Uomini e donne si avvia lentamente alla conclusione, pur continuando a non convincere pienamente i fan del programma. A differenza di quanto accaduto nella prima parte della stagione quando Luigi, Lorenzo e Teresa erano riusciti ad entrare nel cuore dei telespettatori, gli attuali tronisti ancora faticano a trovare l'empatia con il pubblico. Il loro percorso giungerà al termine a fine maggio ma per alcuni di loro le idee ...