Laura Yeager | la prima donna a guidare la fanteria negli Usa

(Di venerdì 14 giugno 2019)è un generale di brigata dell’esercito americano e tra pochi giorni diventerà launa divisione di, la California National Guard che non ha visto altro che uomini al comando da quando è stata fondata, nel 1917. I soldati di questa divisione hanno combattuto in entrambe le Guerre Mondiali, in Corea e in Afghanistan. La bionda signora, o meglio la generale, prenderà le consegne il 29 giugno dal generale maggiore Mark Malanka che va in pensione. Per lei l’orgoglio di essere nello stesso reparto in cui ha servito suo padre , Robert Brandt, e l’essere unanon è stato un limite, anzi. «Da», ha raccontato, «ho trovato nella carriera militare opportunità e benefici che non avrei trovato altro». Lo diceva già nel 2016 quando è stata promossa generale di brigata, quarta nella storia della divisione. «È evidente che le donne sono ...