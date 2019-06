L' attacco hacker a Telegram è riconducibile alle proteste di Hong Kong | dice Durov

Flipboard sotto attacco hacker per 9 mesi : cambiate password : Flipboard, piattaforma di aggregazione notizie (immagine: Flipboard) Flipboard, la piattaforma di social sharing e aggregazione notizie, ha rivelato agli utenti di aver subito una violazione dei suoi database contenenti le loro informazioni personali. L’attacco è stato effettuato in un lungo periodo di quasi 9 mesi dal 2 giugno 2018 al 23 marzo 2019 con due successivi attacchi il 21 e 22 aprile 2019. Durante questo intervallo temporale gli ...

Flipboard sotto attacco : password rubate da hacker : L'aggregatore di notizie con oltre 150 milioni di utenti al mese ha subito un'intrusione informatica. Esposte migliaia di password. L'azienda: "Cambiatela"

Flipboard sotto attacco : password rubate da hacker : L'aggregatore di notizie con oltre 150 milioni di utenti al mese ha subito un'intrusione informatica. Esposte migliaia di password. L'azienda: "Cambiatela"

A Baltimora non si pagano più tasse e bollette online : la città è sotto attacco hacker : hacker (Getty Images) La città di Baltimora, negli Stati Uniti, da due settimane è sotto scacco di un attacco ransomware che ha bloccato tutti i sistemi informatici della città richiedendo un riscatto di 13 Bitcoin. L’attacco è iniziato il 7 di maggio quando gli hacker hanno sequestrato oltre 10mila computer governativi della città di Baltimora in Maryland, richiedendo circa 100mila dollari in bitcoin come riscatto. Il Comune si è rifiutato di ...

WhatsApp attacco hacker/ Utenti spiati : chi c'è dietro? I sospetti : WhatsApp vittima di un attacco hacker: software installato da remoto per spiare Utenti. La piattaforma: 'Aggiornate l'applicazione'.

attacco hacker a Whatsapp - meglio aggiornare l’applicazione : hacker all'Attacco di Whatsapp. La popolare app di messaggistica istantanea, di proprietà di Facebook, è stata vittima di un Attacco informatico da parte di hacker, che sono riusciti a installare da remoto un software capace di spiare telefonini e altri apparecchi, sfruttando una vulnerabilità della stessa applicazione. Whatsapp ha detto che l'Attacco ha riguardato "un numero ristretto" di utenti, e che è stato orchestrato "da un cyberattore ...

WhatsApp : come si è verificato l’attacco hacker e come tutelarsi : Si stanno delineando più chiaramente i dettagli dell’attacco hacker subito da WhatsApp, di cui si è avuta notizia nella notte. Stando agli ultimi aggiornamenti, l’attacco ha sfruttato una vulnerabilità dell’app di messaggistica che era nota agli sviluppatori di WhatsApp da inizio maggio. La falla, documentata a questa pagina ufficiale, si appoggiava a un bug nella funzionalità di chiamate audio dell’app, tecnicamente un ...

Whatsapp ha subito attacco hacker : scoperto virus che infetta il telefono con una sola chiamata : Whatsapp ha subito un attacco di hacker. La popolare piattaforma di messaggistica, di proprietà di Facebook, ha spiegato che tramite una falla del sistema, ora riparata, un gruppo di hacker riusciva ad installare tramite una chiamata anche senza risposta degli spyware per accedere ai dati contenuti negli smartphone di un “numero selezionato” di utenti. La piattaforma di Zuckerberg ha confermato in una nota l’indiscrezione ...

WhatsApp ammette : "Una falla nella sicurezza ha consentito un attacco hacker agli smartphone" : WhatsApp ha subito un attacco di hacker che mirava a un “numero selezionato” di utenti ed era orchestrato da “un cyberattore avanzato”. La piattaforma di proprietà di Facebook conferma in una nota il report pubblicato dal Financial Times, ma spiega di aver riparato ieri il difetto che consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei device.Secondo il Financial ...

Amazon vittima di un attacco hacker : ripuliti i conti di 100 venditori : (Foto: Mike Segar/Reuters) Amazon ha affermato di essere stata vittima di un’estesa frode informatica attuata da un gruppo di hacker non ancora identificati che, nell’arco di 6 mesi nel 2018, sono stati in grado di sottrarre fondi dai conti di alcuni venditori. Bloomberg conferma che sono circa 100 i commercianti i cui account sono stati violati dagli hacker che, sfruttandone i privilegi, hanno incassato denaro dalle vendite versandolo ...

attacco hacker alle PEC degli avvocati - perché il blocco mail dell’Ordine e su Visura.it : Un Attacco hacker alle PC degli avvocati dell’Ordine di Roma senza precedenti ha avuto luogo nelle scorse ore. I professionisti con casella di posta certficata sul sito dell’Ordine appunto ma anche su Visura.it sono avvisati: il loro nome utente e la password associata al profilo “sicuro” è in chiaro su specifici siti truffaldini da diverse ore, dopo una specifica ed enensima azione di Anonymus. Vediamoci chiaro sulla ...

attacco hacker : violate mail 30mila avvocati - c’è anche la Raggi : La Pec di circa 30mila avvocati romani, compresa la sindaca Virginia Raggi, e’ stata violata dagli hacker di ANONYMOUS Italia che hanno pubblicato e diffuso sul web dati e informazioni della corrispondenza dei legali. La Procura non avrebbe aperto ancora alcun fascicolo, ma il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche sarebbe gia’ intervenuto per acquisire elementi di ...

Daniele Adani - dopo la lite con Allegri lascia Sky Sport per Dazn con Diletta Leotta : ma era un attacco hacker : Daniele Adani pronto a lasciare Sky Sport: è l’indiscrezione trapelata qualche ora fa sul sito CalcioNapoli24.it, secondo cui per l’opinionista televisivo sarebbe pronto un contratto con Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di alcune partite della Serie A dove è già approdata Diletta Leotta. In realtà però, la notizia non è vera ma è il frutto di un attacco hacker ai danni del sito: “Per fortuna per Lele la news non è ...

Anonymous Italia - attacco hacker agli account mail di 30mila avvocati tra cui quello della sindaca Virginia Raggi : Anonymous Italia viola gli account di posta elettronica certificata di 30mila avvocati iscritti all’Ordine di Roma, incluso quello della sindaca Virginia Raggi. Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della polizia postale è al lavoro per acquisire dati ed elementi per le indagini successive, anche se al momento in procura non è stato formalmente aperto un fascicolo di ...