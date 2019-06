L’AS Roma torna a Pinzolo | ritiro estivo dal 29 giugno al 7 luglio

Calciomercato - le notizie di oggi – L’indiscrezione clamorosa sulL’ASse Roma-Juve - le mosse di Genoa e Torino : clamorosa INDISCREZIONE Roma-Juve – L’indiscrezione lanciata oggi, a tal proposito, è destinata a far parlare qualora trovasse conferme. Secondo quanto affermato infatti dal direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, “la Roma ha chiesto alla Juventus Higuain, ma a zero. Così facendo i giallorossi libererebbero i bianconeri del suo ingaggio“. L’attaccante argentino tornerebbe a Torino con Sarri, ma è difficile che possa ...

Boom dal Qatar : “si valuta investimento forte sulL’AS Roma!” : Dal Qatar hanno messo gli occhi sulla Roma, club in piena crisi d’identità nell’era Pallotta con i tifosi che stanno contestando il patron Se la trattativa con l’As Roma proseguirà, il Qatar metterà in campo un “investimento forte“. Lo spiegano all’Adnkronos fonti dell’emirato, che in precedenza hanno riferito della visita ad aprile nella Capitale del presidente del Qatar Sports Investments e del ...

Sassuolo-Roma 0-0 - punto che serve a poco ai giallorossi : non basta L’ASsedio nel finale [FOTO] : 1/26 LaPresse/Filippo Rubin ...

L’ASse AS Roma-Qatar passa da Londra : importanti rivelazioni di una fonte dell’emirato : L’asse AS Roma-Qatar passa da Londra: le nuove rivelazioni di una fonte dell’emirato L’asse che lega l’AS Roma e il Qatar passa da Londra. A rivelarlo all’Adnkronos è una importante fonte dell’emirato, a conoscenza della trattativa che ad aprile dello scorso anno portò all’accordo tra la squadra di James Pallotta e la Qatar Airways. “Il contatto ufficiale è avvenuto a Roma e poi la trattativa ...

Roma - in un video L’ASsassinio di Imen : così l’atleta è stata pedinata e gettata nel Tevere : Resta in carcere il 26enne romeno Stephan Iulian Catoj, accusato di omicidio premeditato. L’ex atleta e personal trainer tunisina è stata pedinata e poi afferrata dalle caviglie e scaraventata dal muraglione sul fiume

Domani presentazione Memorial ‘Dino Viola’ : il 20 partita inaugurale con L’AS Roma : Roma – Domani, martedi’ 14 maggio, presso la sala Consiliare del Municipio VIII di Roma, in via Benedetto Croce 50, alle ore 17.30, verra’ presentata la XIX edizione del Memorial ‘Dino Viola’ di calcio giovanile, organizzato dalla Time Sport Roma Garbatella, promosso dall’Unione Sportiva delle Acli di Roma, in collaborazione con il Municipio Roma VIII, My Soccer Player e Bardi Edizioni. Alla presentazione ...

Boniek ed il focus sulla Roma : “50 nomi che potrebbero allenarla. La maglia della Juve? Sembra L’AScoli” : Zbigniew Boniek ha parlato della gara di ieri sera tra Roma e Juventus, vinta dai giallorossi grazie alle reti di Dzeko e Florenzi “Da tifoso direi che la Roma ha vinto giocando bene, però guardando il calcio in maniera diversa dico che la Juventus è già appagata, non spinge troppo sull’acceleratore e non ha messo in campo la giusta cattiveria. E, grazie alle parate di Mirante, ha conquistato un successo importante per ...

Rifiuti Roma - i giudici sulL’ASsoluzione di Cerroni : “Era l’unico che poteva risolvere un’emergenza che in città è endemica” : Nessuna prova certa di dazioni di danaro da parte di Cerroni a funzionari pubblici. Mentre l’interesse personale degli amministratori “è possibile ma non coincidente con quello criminoso ipotizzato dai pm”. Furono l’urgenza derivante dal Giubileo del 2000 e il fatto che non vi fossero alternative valide a determinare il monopolio di Manlio Cerroni nel settore dello smaltimento dei Rifiuti a Roma. In pratica: non era colpa del sua se la politica ...

“Roma è ordinata e pulita - soprattutto in periferia. Della Raggi non dico più nulla” : Salvini depone L’AScia di guerra? : “Oggi pomeriggio sarò a Roma, ma del sindaco di Roma non dico più nulla sennò dicono che ce l’ho con lei. Roma è ordinata, pulita, la metropolitana funziona, le strade sono a posto, i cestini sono vuoti e non si vede neanche un topo in giro per le strade“. Lo ha detto il leader Della Lega Matteo Salvini a un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze. “Tutto ordinato, pulito, perfetto – ha aggiunto Salvini ...

La proprietà del PSG alL’ASsalto della Roma? La replica di James Pallotta : James Pallotta ha risposto a tono alle indiscrezioni che vorrebbero i proprietari del PSG sarebbero interessati al club capitolino “La Qatar Sports Investments è in trattativa per l’acquisto dell’AS Roma“. Secondo Le Parisien, i proprietari del PSG sarebbero interessati al club capitolino in vista di un presunto addio alla squadra francese con la quale stentano ad ottenere successi in Europa. Un’indiscrezione che ha fatto ...

Presentata a Roma la I edizione delL’ASylum Fantastic Fest : Si è svolta questa mattina presso la Casa del Cinema di Roma, la conferenza stampa della 1a edizione dell’Asylum Fantastic Fest, alla presenza del direttore artistico Claudio Miani, l’Assessore alla Cultura della città di Valmontone Matteo Leone, il regista ed effettista Sergio Stivaletti, il regista Marco Pollini, il compositore Marco Werba, gli attori Alessandro Haber, Rita Rusciano e Annalisa Moretti. “L’obiettivo di questo Festival è ...

Salva Roma - L’ASsessore al Bilancio : ‘Dal 2021 scricchiolio dei conti - poi ci sarà il crollo’. Zingaretti : ‘Non è favore alla città’ : “Dal 2021 il Bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo. Se non ci sarà un intervento in Parlamento al decreto Crescita e in particolare alla norma Salva Roma, lo Stato fra tre anni dovrà sopportare il buco della gestione commissariale”. È la previsione dell’assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, affidata a Il Messaggero. “Questa è la riprova di quanto l’iniziale norma proposta fosse ...

Roma - l’ex M5s De Vito scrive alla Raggi dal carcere : “Non mi dimetto da presidente delL’ASsemblea capitolina” : “In questo periodo ho pensato spesso, per il rispetto che ho verso l’istituzione, di dimettermi da presidente dell’Assemblea capitolina, carica che ho amato e che ritengo di avere svolto con onore e con piena cognizione dei suoi equilibri e tecnicismi dall’altro. Ma non posso, non voglio e non debbo farlo! Credo con forza nella Giustizia e Giustizia con forza chiedo!”. Lo scrive Marcello De Vito, arrestato il 20 marzo scorso per ...

Tempo di bilanci per L’AS Roma femminile : termina con una sconfitta la prima esperienza giallorossa : Roma – Si è chiuso senza sussulti finali il 1° campionato dell’AS Roma femminile. La squadra allenata da Elisabetta Bavagnoli viene beffata nei minuti di recupero dalla Fiorentina e chiude il proprio torneo con una sconfitta, l’ottava complessiva in 22 giornata disputate. Al Bozzi di Firenze, 3 giorni dopo il 2-0 che ha estromesso le giallorosse dalla possibilità di approdare in finale di coppa Italia, è dunque ancora la Viola ...