Lady Mertens allontana Cina ed Emirati Arabi | “Non ci potrei mai vivere”

(Di venerdì 14 giugno 2019) Pernientee neppure, scrive il Corriere dello Sport. A dissipare la nebbia è la moglie, Katrim Kerkhofs con alcune confidenze al tabloid Humo: “Dries mi ripeteva che, giocando per un paio di stagioni in, i nostri nipoti avrebbero avuto un futuro assicurato. Io penso però che lì non saremmo stati felici: abbiamo una vita sociale, siamo amanti del sole e dei bei paesaggi, secondo me anche un solo anno lontano da queste cose, sarebbe stato lungo ed avrebbe potuto rovinare tutto. Da parte mia non ho nulla contro chi accetta questo tipo di offerte, ma per fortuna l’ho fatto ragionare. Poi mai dire mai…” Stesso pensiero per gli, dovedichiara che non avrebbe mai potuto vivere. Anzi, senza mezzi termini cerca di metterci una pietra sopra,ndo eventuali altre offerte: “Voglio precisare che ciò che dico non è un invito ai club ...

