L’addio del difensore Dainelli | “adesso in vacanza con Diamanti | Gilardino e Valiani poi…”

Totti shock - vicino L’addio alla Roma : i motivi della rottura : Altra notizia shock che rischia di sconvolgere il mondo Roma, si profila un altro clamoroso addio dopo quello di Daniele De Rossi, stiamo parlando di Francesco Totti, la voce rischia seriamente di fare rumore. Mai da quando fa parte dei giallorossi l’ex capitano è stato così vicino dall’addio alla Roma, la dirigenza le sta provando tutte per convincerlo a rimanere ed è rimasta spiazzata dal messaggio pubblicato nella giornata ...

City : il ricorso al Tas non ferma la sentenza Uefa. Si riapre la possibilità delL’addio di Guardiola : Neanche il ricordo al Tas dovrebbe riuscire a salvare il City. Il club di Manchester aveva provato a giocare d’anticipo per evitare la squalifica dalle coppe per un anno rivolgendosi al Tribunale Arbitrale Sportivo per bloccare il passaggio del caso dagli investigatori ai giudici dell’Uefa. L’obiettivo era quindi quello di bloccare l’Uefa nell’inviare il caso alla camera giudicante per una sanzione da imporre: il club inglese sostiene che non vi ...

Dopo L’addio a Giulia Francesco Monte si consola con la sexy modella : Dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, reality Mediaset condotto da Ilary Blasi, ed aver parlato di amore e convivenza, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno improvvisamente interrotto il loro rapporto. I motivi dell’addio son ancora misteriosi anche se “Spy” la scorsa settimana ha parlato di tradimento da parte dell’ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez.-- “Il crollo – ha fatto sapere il magazine ...

Valeria Valeri è morta : l’annuncio della figlia - L’addio all’attrice : Valeria Valeri è morta: l’attrice si è spenta a 97 anni, l’annuncio è stato dato dalla figlia. Una vita sul palcoscenico. Il grande pubblico la ricorda anche nel suo ruolo in ‘Un medico in famiglia’ Addio a Valeria Valeri. L’attrice e doppiatrice romana, all’anagrafe Valeria Tulli, ha condotto un’intera esistenza sul palcoscenico. Nata a Roma l’8 […] L'articolo Valeria Valeri è morta: ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : tutti i ritiri dell’estate. Tanti big hanno dato L’addio definitivo : Sono Tanti i protagonisti dello sci alpino sia in campo maschile sia in campo femminile che durante o al termine della stagione 2018-2019 hanno deciso di lasciare l’agonismo. Qui ne faremo un riepilogo limitandoci ai nomi più imporTanti. Non si può non partire, naturalmente, da due dei più grandi sciatori di tutta la storia, Aksel Lund Svindal e Lindsey Vonn, sia il norvegese che la statunitense avevano annunciato che le loro ultime gare ...

Amici - Tish si trasforma dopo la fine del programma (e L’addio ad Alberto) : Anche quest’anno Amici di Maria De Filippi e giunto al termine e fra i personaggi che hanno fatto più discutere c’è senza dubbio Tish. La cantante è stata eliminata alla semifinale e ha seguito l’ultima puntata dietro le quinte facendo il tifo per Alberto Urso che ha battuto nello scontro finale Giordana Angi. Terminato lo show, Tish ha preso parte al party di Amici in cui, ancora una volta, si è scambiata tenerezze con il ...

Irina Shayk e Bradley Cooper : ecco i motivi delL’addio : Irina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperQuando una coppia scoppia, capirne le ragioni non è mai facile. Così se parte ...

Verratti dal ritiro della Nazionale : L’addio di Buffon - il futuro ed il caso Neymar : “Si è fatto amare da tutti, anche se ha fatto solo un anno ha lasciato tanto, a tutti noi. Viverlo nello spogliatoio è stato bello e me lo ricorderò tutta la vita”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Psg, Marco Verratti, all’indomani dell’ufficialità dell’addio di Gigi Buffon. “Giocatori come lui devono decidere loro quando smettere e intraprendere una nuova esperienza -aggiunge Verratti in ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili : baci prima delL’addio a Milano : Da quando è tornato (ufficialmete) l’amore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono inseparabili. Divisi per molto tempo, in cui Belen è stata fidanzata col centauro della motoGp Andrea Iannone, i due sono sempre insieme nella vita reale, sui social e a breve anche sul piccolo schermo. Per l’estate infatti Belen e Stefano sono attesi in coppia per una doppia prova da conduttori sulla Rai, prima “La notte della Taranta”, e poi, si vocifera, ...

Bertolacci - l’ultima stoccata prima delL’addio : “Milan - un giorno racconterò la mia versione dei fatti” : Andrea Bertolacci lascia il Milan dopo 4 anni con poche luci e tante ombre: il centrocampista si è detto pronto a fornire la sua versione dei fatti in futuro Spal-Milan è stata l’ultima partita di Andrea Bertolacci con la maglia rossonera anche se, a dirla tutta, il centrocampista non è entrato in campo, così come nelle altre 37 gare della stagione. I 4 anni passati al Milan sono stati avari di soddisfazioni per Bertolacci che, ...

A Vienna L’addio a Niki Lauda. Per l’ultimo viaggio ha scelto la tuta della Ferrari. Sulla bara il casco : Nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna oggi si tengono i funerali di Niki Lauda. Migliaia di persone hanno raggiunto il centro della capitale austriaca, dove piove a dirotto, per un ultimo saluto al tre volte campione del mondo austriaco, morto il 20 maggio scorso, a 70 anni....

Il Milan non è una ‘questione di soldi’ - Gattuso si dimette : il mercato low cost alla base delL’addio : Gattuso ha deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore del Milan. L’ex centrocampista rossonero rinuncia a 2 anni di contratto: il mercato ‘low cost’ alla base dell’addio L’accesso alla Champions League mancato all’ultima giornata, 68 punti conquistati come nessuno negli ultimi 6 anni, l’appoggio incondizionato dei giocatori e della maggioranza della tifoseria: tutto questo non è ...

La rassegna stampa di martedì 28 maggio – L’addio di Gattuso - il valzer delle panchine e il calciomercato sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Juve - L’addio di Allegri : “Una scelta della società. Orgoglioso di questi cinque anni - nessun rimpianto” : “Sono Orgoglioso di questi cinque anni alla Juve: l’addio è una scelta societaria ma non sarei rimasto comunque in eterno. Lascio una squadra più forte delle altre, con una società solida che mette tutti in condizione di lottare per vincere. Ci vuole unione di intenti e serietà, cose che ho riscontrato in tutti coloro i quali ho allenato e con cui ho collaborato. La sconfitta di oggi? Siamo in vacanza da un mese”. Così ...