La terza stagione di Jessica Jones è un addio eroico ma estenuato

Stranger Things - ecco sinossi e titoli della terza stagione : Manco meno di un mese al debutto dei nuovi episodi di Stranger Things: la terza stagione di uno dei più popolari titoli di Netflix, infatti, farà il suo debutto il prossimo 4 luglio, quando diverrà disponibile in tutto il mondo. Finora abbiamo assistito solo a brevi anticipazioni, che ci facevano intendere che le nuove avventure dei ragazzini di Hawkins si sarebbero svolte nel periodo estivo, proprio attorno alle celebrazioni per la festa ...

L’Isola di Pietro 3 anticipazioni : la storia della terza stagione : storia L’Isola di Pietro 3: anticipazioni e curiosità sulla nuova stagione Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 3 non mancano e hanno come protagonista sempre lui, Pietro Sereni: Gianni Morandi vestirà ancora una volta i panni del medico, che si troverà – spesso senza volerlo – in situazioni difficili da risolvere e dovrà dar forza […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: la storia della terza ...

The Handmaid's Tale terza stagione : "benedetta sia la lotta" - : Niccolò Sandroni The Handmaid's Tale, serie tv distopica con protagonista Elisabeth Moss, torna con una terza stagione all’insegna della rivolta The Handmaid's Tale, la serie tv di Hulu, disponibile in Italia su TimVision, riparte dal 6 giugno con la terza stagione, decisiva per la storia di June Osborne/Difred, interpretata ancora da un’eccezionale Elisabeth Moss. Nei nuovi 13 episodi vedremo la resistenza delle Ancelle, e non solo, ...

La terza stagione di Tredici a rischio dopo le polemiche sui suicidi? La risposta di Reed Hastings : La terza stagione di Tredici è a rischio? Ancora una volta la serie Netflix è finita nel mirino per via delle solite accuse che ormai si trascina da sempre e che si basa come sempre tra il famoso dualismo realtà-fiction tra cui molti non riescono a districarsi. La serie è accusata di spingere al suicidio e, addirittura, di aver fatto aumentare i casi tra i giovani che rimangono vittime degli episodi di Tredici e alla fine cedono proprio come ha ...

THE HANDMAID'S TALE - "Wake up America!" : la resistenza arriva a Gilead nella terza stagione! : Miei cari lettori, dopo mesi di trepidante attesa, la terza stagione di The HANDMAID'S TALE approda a partire da oggi su Hulu con i suoi primi tre episodi. C'è un forte interesse per quello che accadrà, specialmente a seguito degli scioccanti eventi che hanno concluso la scorsa stagione, presagendo un'aria di cambiamenti e di riscatto, come già trapelato dal poco materiale promozionale rilasciato. Ma prima di conoscere i dettagli sui nuovi ...

The Handmaid’s Tale - la terza stagione dal 6 giugno su TIMVISION : The Handmaid’s Tale, dal 6 giugno la serie torna su TIMVISION con i nuovi episodi della terza stagione.Per gli americani la terza stagione di The Handmaid’s Tale è già realtà visto che la serie ha debuttato il 5 giugno su Hulu con i primi tre episodi. Ma qui in Italia non aspetteremo molto visto che la serie verrà rilasciata a meno di 24 ore su TIMVISION, la piattaforma streaming di TIM già inclusa nel vostro abbonamento internet, da ...

The Handmaid’s Tale 3 la terza stagione al via anticipazioni : La terza stagione di The Handmaid’s Tale parte su Timvision il 6 giugno in streaming ogni giovedì (con meno di 24 ore di scarto rispetto alla messa in onda statunitense). Sulla piattaforma Tim è possibile sempre in streaming vedere anche la stagionie 1 e la stagione 2 della celebre serie ispirata all’omonimo romanzo distopico di Margaret Atwood tradotto in Italia con il titolo “Il racconto dell’ancella”. The ...

Dark rinnovata per la terza ed ultima stagione da Netflix - la serie tedesca finirà nel 2020 come previsto : Tra i titoli rivelazione degli ultimi due anni, Dark è stata rinnovata per la terza ed ultima stagione da Netflix, col debutto previsto già nel 2020, a stretto giro rispetto alla seconda che sta per arrivare a giugno. Il creatore della serie Baran bo Odar ha annunciato sui suoi canali social, mostrando la prima pagina del copione della terza stagione, il rinnovo da parte di Netflix per quello che sarà il capitolo conclusivo del thriller ...

Parata di stelle alla première di Big Little Lies 2 tra i timori di Reese Witherspoon e la speranza su una terza stagione : Ieri sera è andata in scena la première di Big Little Lies 2 e questo ha portato il cast stellare sul red carpet dell'evento facendo impazzire fotografi e fan. In queste ore stanno circolando sul web le prime foto della bella serata vissuta ieri sera dalle 5 di Monterey che hanno calcato il tappeto rosso in tutto il loro splendore con la guest star d'eccezione di questa stagione al seguito ovvero Maryl Streep. Al momento le bocche sono cucite su ...

Jessica Jones dal 14 giugno in streaming la terza e ultima stagione : Jessica Jones ultima stagione al via: la terza e conclusiva stagione dedicata all’eroina Marvel è disponibile su Netflix dal 14 giugno in streaming. Con le nuove puntate si chiude infatti la serie del tormentato personaggio interpretato da Krysten Ritter. A renderlo noto il profilo ufficiale su Tweeter con un post sibillino: “A volte nemmeno gli eroi possono salvarsi”. Il video in allegato sembra annunciare un terribile ...

Velvet Collection diventa un film - ecco perché non ci sarà la terza stagione ma un addio speciale : Velvet Collection non è stata rinnovata per una terza stagione, nonostante il buon riscontro di pubblico in Spagna, ma ci sarà comunque modo di assistere ad una conclusione della serie che non sarà quella del finale del secondo capitolo. La serie di Ramon Campos, dal titolo originale Velvet Colección, è nata come spin-off di Velvet ambientato in una casa di moda di Barcellona negli anni Settanta, cinque anni dopo la fine della quarta stagione ...

Riviera ottiene una terza stagione : la serie con Julia Stiles pronta a tornare su Sky Atlantic : Sembra quasi una barzelletta ma non lo è. Mentre Canale 5 è ancora in crisi per il lancio della prima stagione di Riviera (che dovrebbe essere in onda da giugno ma senza ancora un promo che lo annunci ufficialmente), Sky annuncia che è tutto pronto per la sua terza. La serie tv al cardiopalma ha ottenuto una promozione per una terza stagione in onda il prossimo anno proprio su Sky Atlantic. L'annuncio è arrivato poco fa dall'emittente nella sua ...

Al via la terza stagione di alle Halt and Catch Fire su Rai4 - ogni mercoledì in prima tv : verso la nascita di Internet : Rai4 ha deciso di celebrare il 30° anniversario del World Wide Web con una prima visione assoluta, la serie televisiva Halt and Catch Fire, già in onda dal 13 aprile scorso dalla prima stagione per raccontare la nascita e il boom dei personal computer, dei videogame e della rete Internet che ha cambiato per sempre il mondo dando in impulso decisivo al processo di globalizzazione. Dopo aver programmato le prime due, da mercoledì 22 maggio Rai4 ...

Lethal Weapon : arriva su Italia 1 la terza ed ultima stagione - orfana del protagonista : Lethal Weapon 3 - Damon Wayans e Seann William Scott Ad un anno di distanza dal lancio su Italia 1 della seconda stagione di Lethal Weapon, ecco che arriva la terza, e si preannuncia diversa dalle precedenti, un punto di rottura: non ci sarà più infatti lo storico protagonista Martin Riggs (Clayne Crawford) morto negli ultimi episodi andati in onda, e al suo posto arriverà un nuovo detective ad affiancare Roger Murtaugh (Damon Wayans). Lethal ...