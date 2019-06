La strana e inutile storia dell’intramoenia

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Intra moenia è una locuzione latina che significa “tra le mura”, della città o, in questo caso, di un palazzo o di un ospedale. È dell’attività professionale intra-moenia, o intramuraria, dei medici e chirurghi, che voglio parlarvi.La legge è nata nel 1996 per volere di Rosy Bindi, allora Ministro (non era in voga l’espressione al femminile del termine) della Sanità; un organismo importantissimo, soprattutto in Italia, dove da sempre la qualità delle cure gratuite è stata, ed è ancora, in molti casi un’eccellenza del Paese.Si trattava (e si tratta) di prestazioni sanitarie erogate al di fuori dell’orario di lavoro, da parte di medici, chirurghi e personale sanitario che normalmente lavora in ospedale con un contratto pubblico. Il paziente paga una tariffa il più delle volte ...

