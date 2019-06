La Sea Watch ha deciso di sfidare Salvini e fare rotta su Lampedusa

agi

(Di venerdì 14 giugno 2019) La Sea Watch sfida: ​"Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra - si legge un un tweet della Ong - la Sea Watch ha fattonord, verso il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso:. Restiamo in stand by a circa 16 miglia dall'isola". Immediata la replica del ministro dell'Interno: "Siamo di fronte all'ennesima sceneggiata dei finti buoni: a questo punto vadano verso il Nord Europa". "I porti italiani - aggiunge il titolare del Viminale - restano sbarrati. La Sea Watch ha caricato a bordo degli immigrati che stavano per essere salvati dalla guardia costiera libica. Poi ha chiesto a Tripoli un porto di sbarco, ma quando lo ha ottenuto ha detto che non avrebbe mai riportato gli immigrati indietro". A quel punto "la ong si è messa a girovagare per il Mediterraneo costringendo donne, uomini e bambini a inutili ...

