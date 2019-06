La rivelazione di Anna Falchi | ' Pamela Prati ha l' abitudine di inscenare finti matrimoni'

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Continua a far discutere il cosiddetto 'Gate', ovvero sia le fase nozze che la nota attricedoveva celebrare con il misterioso imprenditore Mark Caltagirone, in seguito rivelatosi inesistente. Recentemente, come riportato in un articolo pubblicato sul sito web 'Dilei.it', è stato reso noto il cachet che laavrebbe richiesto durante una recentissima puntata del programma 'Non è la D'Urso'. Andando maggiormente nei particolari, si tratterebbe di 60mila euro e lo stesso avvocato dellaha specificato che tali soldi sarebbero stati chiesti come 'risarcimento danni' per l'uso dell'immagine dellache è stato fatto durante diverse puntate del programma condotto da Barbara D'Urso. Parla la: 'Laha l'di' Sulla controversa questione è intervenuta anche la popolare attrice e conduttrice televisiva italiana di ...

