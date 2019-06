La realtà bussa alla porta del governo Cala il fatturato dell' industria

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Una doccia fredda, l’ennesima, arriva per ildai dati’economia italiana. Nel giornoo sciopero dei metalmeccanici - con cortei a Milano, Firenze e Napoli - brutte notizie arrivano dall’Istat. Il- spiega l’Istituto nazionale di statistica - diminuisce in termini congiunturali′1%, registrando il primo calo dall’inizio’anno, e su base annua perde lo 0,7% nei dati corretti per il calendario. Anche gli ordinativi risultano in flessione sia su base mensile (-2,4%) che annua (-0,2% nei dati grezzi).Continua ad andare molto male l’italiana’auto, che ad aprile 2019 perde l′8,6% rispetto al 2018, dopo il -17,8% di marzo. La flessione è del 9,3% per il mercato interno e del 7,4% per quello estero. Per gli ordini la contrazione è maggiore e ...

