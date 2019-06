LA NUOVA MCLAREN GT SI PREPARA AL GRAND TOUR ESTIVO EUROPEO

laragnatelanews

(Di venerdì 14 giugno 2019) LaGT recentemente svelata parte per il suocoprendo 18 dei 25 showroomattraverso 11 mercati in Europa Iconcessionariapriranno le loro porte ai clienti e appassionati del marchio nel vecchio continente. Il pubblico è invitato a conoscere da vicino l’elegante eGT prima dell’inizio della produzioneautomotive da annuncio del suo2019, che ha come protagonista laGT, offrendo al pubblico l’opportunità conoscere il nuovo modello e contemporaneamente approfondire la conoscenza degli gli altri modelli nelle gamme di Prodotto di. Ilpartirà il 17 giugno dal Regno Unito, e farà tappa in alcuni paesi, fra i quali Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Italia, Spagna e Francia. LaGT, che entra in produzione questo autunno, sarà l’indiscussa protagonista di questi ...

