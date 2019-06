La Juventus pronta a portare a Torino i grandi nomi | da Ndombele a Rabiot

Guardiola alla Juventus : l'Adidas sarebbe pronta a finanziare l'operazione : Anche se negli ultimi giorni, così come in questo momento, tutto tace in casa Juventus, la società campione d'Italia è al lavoro per regalare alla squadra e ai tifosi un nuovo allenatore, dopo il recente addio a Massimiliano Allegri. Per questo i rumors sono costanti, in riferimento a Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, ma soprattutto riguardo a Pep Guardiola, vero oggetto del desiderio dei tifosi e del presidente Andrea ...

La Juventus avrebbe pronta un'offerta di 60 milioni per Milinkovic-Savic : La Juventus, salutato calorosamente Massimiliano Allegri che ha arricchito la bacheca di ben 11 trofei in cinque anni, adesso sta cercando il suo degno erede. L'ingaggio del nuovo allenatore non è l'unico fronte che impegna la dirigenza della Continassa, perché al di là di chi occuperà la panchina bianconera, ci sono delle lacune da colmare anche nell'organico. Il club ha conquistato, con largo anticipo, l'ottavo scudetto consecutivo, ma è stata ...

Calciomercato Juventus - l’assalto a Milinkovic-Savic non si ferma : pronta l’offerta per la Lazio : Il club bianconero ha deciso di puntare forte sul centrocampista della Lazio, preparando l’assalto finale dopo aver ottenuto il sì del giocatore La Juventus continua a fare sul serio per Milinkovic-Savic, il club bianconero non ha nessuna intenzione di mollare la presa dopo l’intesa trovata con il giocatore la scorsa settimana. Piero Cruciatti / LaPresse L’ostacolo più grande però resta quello di convincere la Lazio a ...

Due offerte per Dybala : Juventus pronta a cedere - addio ad un passo : Dybala ha fatto capire tramite il proprio agente di voler lasciare la Juventus a fine stagione, la Juventus ha due offerte sul tavolo Le parole dell’agente di Dybala sono state inequivocabili, la Joya sembra voler cambiare aria dopo essere stato oscurato da Cristiano Ronaldo nell’ultima stagione. L’argentino non decolla e vuole provare a rilanciarsi andando a cercare nuovi stimoli in un altro club, magari sentendosi più ...

Calciomercato Juventus - sarebbe pronta un'offerta per Alex Sandro dal PSG : La Juventus potrebbe attuare in estate una vera e propria rivoluzione di mercato. La deludente sconfitta in Champions League ai quarti contro l'Ajax ha messo in evidenza i limiti tecnici di una rosa che ha bisogno di innesti di qualità. Ma molto passerà delle cessioni pesanti, che saranno necessarie per finanziare il mercato. Sono molti i giocatori indiziati a lasciare a Torino, in particolar modo una delle società che guarda attentamente alla ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile 2-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Madama pronta a scrivere la Storia! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di Coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...

Don Balon : la Juventus sarebbe pronta a fare un'offerta per Varane : In attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina della Juventus, la dirigenza si è buttata a capofitto sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare una rosa che ha delle carenze soprattutto dal punto di vista qualitativo. La sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax lo dimostra, ecco perché potrebbe verificarsi una sorta di mezza "rivoluzione" sul mercato, con arrivi che riguarderanno tutti i ...

Scudetto Juventus - bus scoperto per le vie di Torino : pronta la festa! : Scudetto Juventus – La Juventus, nel tardo pomeriggio, affronta la Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino, in una gara molto importante ma non primaria. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, vincerebbe matematicamente lo Scudetto se dovesse conquistare un punto nella sfida odierna contro i toscani. Nonostante questo, però, il tecnico livornese farà un turnover moderato. Leggi anche: Mercato Juventus, doppio colpo dalla Fiorentina, ...