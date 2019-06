La guerra civile in Siria raccontata nella serie tv Fertile Crescent con James Purefoy

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Non sarà un'impresa semplice, maproverà a raccontare l'orrore dellainin unatv con. Il titolo è ancora provvisorio, ma l'ordine da parte di Hulu è ufficiale: si tratta di unadrammatica di 8 episodi coprodotta da Masha Productions, Spiro Films, Haut et Court TV, Arte France e Fremantle. Questa produzione internazionale ha lo scopo di raccontare - si spera il più autenticamente e in modo anti-retorico possibile - l'orrore dellana che ha devastato la Nazione per oltre sette anni, facendo 250.000 morti totali nei soli primi tre anni di conflitto, secondo un rapporto dell'ONU del 2015, ed oltre 560 mila ad oggi, quando laè ancora in corso. Lo farà attraverso gli occhi di Antoine, un giovane francese, in cerca della sorella data per morta in. Nel cercare di ricostruire la storia ...

fulvioromano82 : RT @GoffredoB: la guardia costiera libica è una confederazione di pirati, la Libia è un paese devastato dalla guerra civile dunque non un p… - Serenel73 : RT @CesareSacchetti: Esplose 3 bombe in 24 ore. Non a Kabul. In Svezia. La polizia si rifiuta di dire chi avrebbe realizzato gli attentati.… - OptiMagazine : La guerra civile in #Siria raccontata nella serie tv #FertileCrescent con #JamesPurefoy -