agi

(Di venerdì 14 giugno 2019) "Sono emozionato e felice, oggi abbiamo vinto la nostra battaglia per cancellare l'ergastolo. Penso a tutti i miei compagni rimasti dentro che ora si abbracceranno: dipende solo dal percorso che faranno la possibilità di ritrovare la libertà." Carmelo Musumeci, 64 anni, è stato il, cioè in teoria condannato al carcere a vita senza benefici penitenziari, a ottenere la liberazione condizionale dieci mesi fa. Entrato in cella il 25 ottobre del 1991 per una serie di condanne legate alla criminalità organizzata, è diventato il simbolo degli 'uomini', così ha definito lui stesso in un libro chi appartiene al ristretto club dei detenuti senza un orizzonte, nemmeno lontanissimo, di libertà, a meno che non collaborino con la giustizia. Almeno fino ad ieri, alla sentenza della Corte Europea dei diritti umani che, pronunciandosi sul caso Marcello Viola, ...

Leleprox : RT @Agenzia_Italia: La felicità di un ex uomo-ombra (il primo ergastolano ostativo in Italia) #ergastolo - Agenzia_Italia : La felicità di un ex uomo-ombra (il primo ergastolano ostativo in Italia) #ergastolo - lorena_pascuzzi : RT @NellettaAugust: 'L'età più bella, per una donna, inizia quando smette di aspettarsi che la felicità arrivi da un uomo o dal di fuori. Q… -