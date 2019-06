La Corte d’appello Figc assolve Raiola | cancellata la squalifica

Giudici ‘pro migranti’ - il presidente Corte d’appello di Firenze contro Salvini : “A rischio incolumità a causa degli attacchi” : I post di Matteo Salvini su Facebook, a fine maggio. Le fonti del Viminale, il 5 giugno, che annunciavano che il ministero dell’Interno impugnerà le sentenze di quei Giudici “fan dell’accoglienza”, come li aveva chiamati il vicepremier leghista sui social. E sotto i suoi post, centinaia di commenti contro il magistrato fiorentino Luciana Breggia. Che hanno spinto la presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita ...

Serie B - Corte d’appello Figc ribalta tutto : Palermo salvo - Foggia in C. Salernitana e Venezia giocheranno il playout : Palermo penalizzato ma salvo, Foggia in Serie C e playout tra Venezia e Salernitana. La complicata stagione della Serie B, iniziata male e proseguita peggio, si conclude con l’ennesimo ribaltone in tribunale: la sentenza d’appello “grazia” il Palermo, che era stato retrocesso all’ultimo posto per gravi illeciti amministrativi; la retrocessione d’ufficio viene convertita in una pesante, ma in realtà leggerissima penalizzazione di 20 punti. Quanto ...

Fiorentina - la Corte d’appello accoglie parzialmente il ricorso viola : ridotta la squalifica di Montella : La squalifica nei confronti di Vincenzo Montella è stata ridotta da due a una giornata dalla Corte Sportiva d’Appello La Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso con procedimento d’urgenza presentato dalla Fiorentina, riducendo da due ad una giornata la squalifica di Vincenzo Montella, con un’ammenda di euro 10.000. L’allenatore viola era stato squalificato dal giudice a seguito della gara ...

Sentenza Palermo - la decisione della Corte Federale d’Appello : tutte le ipotesi - i rosanero sperano [DETTAGLI] : Ennesimo giorno della verità in casa Palermo. Oggi, alle 14.30, la Corte Federale d’Appello si esprimerà in merito alla decisione del TFN di retrocedere i rosanero in Serie C. Una mazzata per la città e per la neo società, che si stavano preparando alla disputa dei playoff dopo il terzo posto raggiunto nella stagione regolare. Ma cosa potrebbe emergere dopo la decisione di oggi? Tre le ipotesi e gli scenari al vaglio. Che elenchiamo ...

Cesare Battisti - la Corte d’appello di Milano conferma l’ergastolo. Dal 2023 potrà chiedere permessi premio : La corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per Cesare Battisti, l’ex terrorista del gruppo Proletari armati per il comunismo. Battisti è stato condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni ’70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di commutare la pena del carcere a vita a 30 anni reclusione, che era ...

Francia - svolta nel caso di Vincent Lambert : Corte d’appello ordina la ripresa delle cure : Un nuovo colpo di scena ha mutato il destino di Vincent Lambert, quando ormai sembrava segnato: lunedì sera la Corte d’appello di Parigi ha deciso che i medici dell’ospedale Sébastopol di Reims dovranno continuare a curarlo. Un intervento in extremis dopo una battaglia legale che va avanti da anni. Poche ore prima che i giudici si pronunciassero erano già state avviate le procedure per interrompere l’alimentazione e l’idratazione del paziente. ...

Una Corte d’appello francese ha ordinato che vengano riprese le procedure per tenere in vita Vincent Lambert - l’uomo tetraplegico il cui caso è diventato molto noto : Una corte di appello di Parigi ha ordinato che vengano riprese le procedure che tengono artificialmente in vita Vincent Lambert, un paziente francese tetraplegico il cui caso è diventato molto noto negli ultimi anni. Vincent Lambert ha oggi 42 anni;

La Corte d’appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B : La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

Pedofilia - la Corte d’appello di Bari condanna a 20 anni un ex prete : “Ha abusato di dieci bambini” : L’ex prete invitava i bambini a casa sua, facendo leva sulle loro speranze per il futuro. Prometteva ingaggi o provini sportivi. Diceva loro di venire da soli o in gruppo e li fotografava mentre abusava di loro. Alla fine, diffondeva le immagini in chat scrivendo messaggi “dai contenuti agghiaccianti”. Le vittime sono dieci bambini che all’epoca dei fatti, nel 2014, avevano tra gli 11 e i 13 anni. Per questi abusi, ...

Pedofilia nel Modenese - Corte d’appello di Ancona accoglie richiesta di revisione del processo per un imputato : La Corte di Appello di Ancona ha accolto la richiesta di revisione del processo per uno degli imputati del filone giudiziario dei presunti pedofili della Bassa Modenese, esploso negli anni Novanta in provincia di Modena, che ha visto 15 condanne e 24 assoluzioni. Lo riportano Il Resto del Carlino e La Repubblica. Il caso è stato al centro dell’inchiesta giornalistica Veleno condotta da Pablo Trincia e Alessia Rafanelli e pubblicata in ...