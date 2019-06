La campagna principale di Marvel' s Avengers sarà solo in single player

eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019) Durante la presentazione di'sall'E3, gli sviluppatori hanno dichiarato chepossibile giocare con altri amici per un totale di quattro giocatori. Tuttavia sembra che questa opzione non sia contemplata per quanto riguarda lache invecein.Come riporta IGN, il lead designer ed il creative director di Crystal Dinamics hanno spiegato che a mano a mano che si progredisce con la storiaverranno sbloccate ulteriori missioni secondarie. Queste missioni potranno essere completate anche in modalità multi, ma tutte quelle che invece seguono la storiasaranno in.Anche le missioni secondarie avranno una loro storia che nonlegata alla, anche se in un certo qual modo gli sviluppatori hanno dichiarato che avranno degli intrecci narrativi.Leggi altro...