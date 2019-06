Karina Cascella a UeD | ricordo straziante | “Periodo brutto | la vita mi aveva tolto tutto”

Karina Cascella - il messaggio alla figlia : "Da domani vivremo con Max" : E' con un lungo post su Instagram e una loro foto che le ritrae in spiaggia insieme che Karina Cascella, l'opinionista per eccellenza dei programmi di Barbara D'Urso, ha deciso di comunicare per mezzo social - o alla figlia - che da oggi non vivranno più da sole in casa.La storia d'amore tra Karina Cascella e Max Colombo, l'uomo col quale l'opinionista ad oggi sogna di costruire una famiglia tutta sua, è infatti arrivata ad evolversi a tal ...

Karina Cascella e il tenero annuncio della convivenza con Max Colombo : Con un romantico post su Instagram, Karina Cascella annuncia la decisione di andare a convivere, assieme alla figlia Ginevra, con il nuovo compagno Max Colombo. Proprio qualche ora fa, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla figlia Ginevra, nata nel 2010 dalla relazione con Salvatore Angelucci. Ad accompagnarla, un lungo post romantico, con cui Karina annuncia che lei e Ginevra ...

Non è la D'Urso - Karina Cascella e l'appello a Chi l'ha visto : 'La Prati vi sta truffando' : Nella puntata di ieri del programma Libe-Non è la D'Urso è stato affrontato ancora una volta il caso Prati-Caltagirone, con gli sugli ultimi risvolti che riserva questa vicenda. Tra gli ospiti presenti in studio, c'era anche Karina Cascella che ha attaccato duramente la trasmissione di Chi l'ha visto per aver ospitato Pamela Prati a proposito di truffe online. Secondo l'opinionista partenopea il programma di Rai 3 avrebbe sbagliato a invitare ...

Non è la D’Urso - Karina Cascella lancia un appello a Chi l’ha Visto : «Pamela Prati vi sta truffando» : La storia di Pamela Prati domina il palinsesto, questa sera in contemporanea si Barbara D’Urso che la Sciarelli si occupano del caso. A Live non è la D’Urso però Karina Cascella lancia un appello a Chi l’ha Visto: «Pamela Prati vi sta truffando». A chi l’Ha Visto Pamela Prati è ospite di Federica Sciarelli per parlare di persone truffate online. Su canale 5 a Live non è la D’Urso il caso Pamela Prati – Mark ...

Non è la D'Urso - Karina Cascella lancia un appello a Chi l'ha Visto : «Pamela Prati vi sta truffando» : La storia di Pamela Prati domina il palinsesto, questa sera in contemporanea si Barbara D'Urso che la Sciarelli si occupano del caso. A Live non è la D'Urso però Karina...

Io me ne frego delle critiche! Karina Cascella sbotta sui social : Karina Cascella, nel suo ultimo post su Instagram, si è rivolta ai detrattori: l'opinionista ha affermato che le critiche sul suo aspetto fisico le si scivolano addosso e ha invitato tutte le donne a fare lo stesso. Karina ha dato vita ad uno sfogo contro tutti coloro che la criticano per il suo aspetto fisico, ammettendo di non curarsi delle parole dei dettratori ed invitando le altre donne a seguire il suo esempio : "'E quanto sei alta', ...

Karina Cascella confessione sui ritocchini : “Non vado in giro con i canotti!” : Karina Cascella rifatta: la confessione dell’opinionista Karina Cascella ha parlato senza problemi dei suoi ritocchini estetici. Non ha nulla da nascondere, è fiera di com’è e vorrebbe che tutte le donne, invece di criticare le altre, imparino a piacersi. Il suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram è rivolto proprio a tutte quelle persone che fanno […] L'articolo Karina Cascella confessione sui ritocchini: “Non vado ...

L'intervista a Eliana Michelazzo : le accese reazioni dopo la puntata - dalla Mennoia a Karina Cascella : Commenti al veleno da parte di molti vip sulle dichiarazioni della manager romana rilasciate ieri a 'Live - Non è La D'Urso'.

Ciao Darwin - la danza sconcia in studio. Karina Cascella provoca - lei reagisce : Bonolis allibito : Momenti di raro "trash" a Ciao Darwin, nella puntata di venerdì scorso. In gioco ci sono i vip della tv contro i famosi del web, e i più scatenati paiono proprio questi ultimi. Karina Cascella, opinionista di Uomini e donne di Barbara D'Urso, prende il microfono per denunciare "la frustrazione di ch

Karina Cascella a Ciao Darwin 2019 : chi è - carriera e biografia : Karina Cascella a Ciao Darwin 2019: chi è, carriera e biografia La nona puntata di Ciao Darwin 8 arriverà sugli schermi di Canale 5 venerdì 17 maggio e, fra i tanti ospiti, offrirà anche la partecipazione di Karina Cascella. Karina Cascella è un noto volto del mondo dello spettacolo che ha cominciato a lavorare da giovanissima, anche se non immediatamente in ambito televisivo. La vita privata di Karina Cascella La Cascella, nata il ...

Ciao Darwin 8 : tra i concorrenti della prossima puntata Il Pancio e Karina Cascella : La nona puntata del gameshow di Canale5 Ciao Darwin andrà in onda venerdì 17 maggio dopo Striscia la notizia, come sempre condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nella scorsa puntata ad interpretare Madre Natura era stata Michelle Sander, modella brasiliana di 23 anni fidanzata con il giocatore della Spal Andrea Petagna. Le due categorie che si sono sfidate venerdì scorso sono state "Juve" contro "Tutti" dove per "Tutti" s'intendevano ...

GF - Karina Cascella riprende Cristian Imparato : 'Devi stare attento a come parli' : La seconda puntata del Grande Fratello 16 è stata caratterizzata da numerosi confronti. In primis c'è stato quello tra Mila Suarez e Delia Duran poi, a seguire, è arrivato il tanto atteso faccia a faccia tra Karina Cascella e Cristian Imparato. Ancora una volta il gieffino è andato su tutte le furie. Tra il vincitore della prima edizione di "Io Canto" e l'opinionista Mediaset non corre buon sangue. I due si sono più volte beccati nelle ...

Gf16 - Karina Cascella entra per attaccare Cristian - ma Imparato la blocca : Puntata all'ultimo respiro quella del Gf16, chiusa una discussione se ne apre subito un'altra ed ecco che a tal proposito viene invitata Karina Cascella a rispondere delle accuse fatte da Cristian ...