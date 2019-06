Juventus | Sarri sempre più vicino | Paratici avrebbe trovato un' intesa col Chelsea

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ormai sembra essersi risolto il rebus sull'allenatore della: stando a quanto affermano Sky Sport e vari altri media specializzati, Mauriziosembra essere davvero ad un passo dal club bianconero. Infatti la Juve, nella giornata di ieri,un'con ilper liberare il tecnico ex Napoli, con il club bianconero che dovrebbe versare un indennizzo ai blues per poter sbloccare la situazione. Dunque ormai, il tecnico toscano sembra essere il prescelto per prendere il posto di Massimiliano Allegri e nella giornata di oggi potrebbe già esserci qualche annuncio ufficiale. Sta per nascere la Juve diA breve Mauriziodovrebbe diventare l'allenatore dellae una volta che il tecnico toscano sarà ufficialmente il tecnico bianconero a quel punto la società agirà sul mercato. Gli obiettivi per rinforzare la rosa sembrano essere soprattutto in ...

FabrizioRomano : Maurizio Sarri will be new Juventus manager. ?????? - FabrizioRomano : Maurizio Sarri alla Juventus, siamo al traguardo: intesa di massima raggiunta con il Chelsea per liberarlo, sarà pa… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus - #Sarri, ci siamo. Si lavora agli ultimi dettagli formali ? -