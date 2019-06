Juventus | Sarri sarebbe ad un passo | ironia inglese sul ' mancato' bianconero Guardiola

SARRI ALLENATORE Juventus?/ Si valuta l'indennizzo sugli obbiettivi : c'è ottimismo : SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Molti addetti ai lavori segnalano l'affare vicinissimo alla chiusura. Il tecnico avrebbe chiesto Icardi come primo rinforzo

Calciomercato Juventus - l’11 stellare con Sarri : una cessione eccellente (a sorpresa) ed il sostituto - come cambia la squadra con alternative di lusso [FOTO] : 1/23 La Juventus di Sarri ...

Sarri-Juventus - oggi è il giorno chiave : si attende l’annuncio : SARRI JUVENTUS- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, il tecnico sarebbe ormai pronto a dire addio al Chelsea e sposare i colori bianconeri. Solo pochi dettagli prima dell’annuncio che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. La Juventus verserà un’indennizzo da […] L'articolo Sarri-Juventus, oggi è il giorno ...

Sarri Juventus - arriva la fumata bianca : oggi atteso l’annuncio : Sarri Juventus- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei bianconeri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, mancherebbero ormai pochi dettagli per la “liberazione” del tecnico toscano dal Chelsea. Un affare che sarà perfezionato nel giro delle prossime ore. Non è escluso che Sarri possa essere annunciato dalla società juventina […] More

BBC e Guardian dicono che la Juventus ha trovato un accordo col Chelsea per assumere l’allenatore Maurizio Sarri : Giovedì sera diverse autorevoli fonti hanno scritto che il Chelsea e la Juventus hanno trovato un accordo preliminare per il passaggio dell’allenatore Maurizio Sarri dal primo club al secondo. Lo hanno scritto BBC, Guardian e il giornalista di Sky Sport Gianluca Di

Juventus - ‘finalmente’ Sarri : il Chelsea lo libera - trovato l’accordo! : Juventus, ci siamo. ‘Finalmente’, si potrebbe dire, i bianconeri avranno il loro tecnico. trovato l’accordo con il Chelsea per Sarri dopo il viaggio di Paratici a Londra. La Vecchia Signora pagherà l’indennizzo ai blues per liberare il toscano, ma anziché i 6 milioni iniziali previsti si è scesi a 3,5/4. L’ultimo ostacolo è stato superato, si attende adesso l’annuncio.L'articolo Juventus, ...

Juventus-Chelsea - trattativa in dirittura per Sarri : ecco come il club bianconero ha sbloccato l’operazione : Chelsea e Juventus stanno per raggiungere un accordo per il passaggio di Maurizio Sarri in bianconero, l’allenatore toscano avrà come vice Martusciello Maurizio Sarri e la Juventus, trattativa ai dettagli. Il Chelsea ha dato il proprio via libera, arrivato dopo l’ultimo incontro andato in scena a Londra tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici, riuscito a strappare un forte sconto sull’indennizzo che i blues chiedevano per ...

Calciomercato Juventus - se dovesse saltare Sarri l'alternativa potrebbe essere Mourinho : Sale l'attesa per tutta la tifoseria della Juventus, che ancora non sa chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha lasciato la panchina bianconera da quasi un mese e la dirigenza della Juventus sta tenendo tutti i tifosi sulle spine. In queste ore sta circolando con grande insistenza il nome di Maurizio Sarri, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea e che è riuscito ad arrivare al terzo posto in campionato. Stando ...

Juventus - Guelpa : 'Paratici non è a Londra per Sarri' : Un'altra settimana sta per concludersi e la Juventus ancora non svelato il nome del nuovo allenatore. I bianconeri per molti media sono in attesa di trovare un accordo con il Chelsea per liberare Maurizio Sarri. Oltre al nome del tecnico toscano alla Juve è accostato anche il profilo di Pep Guardiola. L'allenatore catalano è il sogno dei tifosi juventini che sperano di poterlo vedere a Torino. Uno dei primi ad accostare Pep Guardiola alla Juve è ...

Juventus - Sarri pista tortuosa? Paratici è a Londra : i dettagli : Sarri Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come evidenziato da “Daily Mail”, il Chelsea si starebbe opponendo in maniera totale all’addio di Maurizio Sarri. Il club londinese vorrebbe un indennizzo di circa 6 milioni di euro per liberare il tecnico ex Napoli agli ultimi due anni di contratto. Paratici sarebbe volato […] L'articolo Juventus, Sarri pista tortuosa? Paratici è a Londra: ...

Sarri-Juventus - rivelazione a sorpresa : “E’ pessimista”. Paratici vola a Londra! : SARRI JUVENTUS- Potrebbe complicarsi in maniera totale il passaggio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, il Chelsea non vorrebbe liberare il suo tecnico in vista della prossima stagione. In più, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Chelsea potrebbe chiedere un indennizzo da 6 milioni di euro per […] More

Juventus - resta un solo nodo da sciogliere per arrivare a Sarri : il Chelsea ha una precisa richiesta : Il club londinese non ha nessuna intenzione di fare sconti alla Juventus, chiedendo l’intero ammontare dell’indennizzo per liberare Sarri La Juventus continua a spingere per Maurizio Sarri, ma il Chelsea fa muro. La trattativa tra Marina Granovskaia e Fali Ramadani prosegue ad oltranza, con colloqui fiume e nuovi appuntamenti che non finiscono mai con l’attesa fumata bianca. L’agente dell’allenatore toscano ...

Juventus - Sarri vorrebbe puntare su due ex Chelsea : Emerson Palmieri e Higuain : Ci attendiamo a breve l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero, che salvi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è praticamente liberato dal Chelsea, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Gianluca Di Marzio, la società londinese avrebbe chiesto alla Juventus di pazientare per l'ufficializzazione in quanto il Chelsea vorrebbe prima annunciare il suo tecnico. Entro la settimana potrebbero ...

Guardiola allenatore Juventus?/ La smentita - e i guai di Sarri - non spengono il sogno : Pep Guardiola allenatore Juventus? Ieri il tecnico del Manchester City ha smentito, ma ci sono novità dal fronte Maurizio Sarri...