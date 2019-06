Juve-Napoli già si infiamma | De Magistris | “Battere i bianconeri di Sarri e Higuain

Futuro Higuain - il fratello a tutto campo tra Serie A e ipotesi River : “In Italia solo la Juve. Quando arrivammo a Napoli…” : Grande punto interrogativo in merito al Futuro di Gonzalo Higuain. Il calciatore, in uscita dal Chelsea e ancora di proprietà della Juve, non sa dove proseguirà la sua carriera. Ha parlato a tal proposito il fratello, Nicolas, ai microfoni di Radio Marte, chiarendo la posizione dell’attaccante argentino. Ecco le sue parole. “A noi non hanno comunicato nulla, poi mio fratello è sotto contratto con la Juve, vuole rispettarlo e ...

Bucchioni : “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez : Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez” Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez”. Grandi manovre, quindi, in Serie A. L’ex tecnico del Napoli, siederà sulla panchina bianconera, mentre il Napoli prova il colpo grosso con l’attaccante del Real Madrid. Ne parla Enzo Bucchioni nel suo editoriale per ...

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa dal Napoli - ecco la situazione : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte entrata in casa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni, Paratici e soci starebbero pensando ad un grande colpo per migliorare la linea arretrata della squadra. Considerando il sempre più probabile addio di Cancelo, il nuovo allenatore della Juventus (che ancora non è dato sapere chi sia), pare possa […] More

Inter - Icardi sul mercato : su di lui ci sarebbero solo Juventus e Napoli : Mauro Icardi dovrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dall'Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti argentino non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Tra i due potrebbe non essere necessario neanche un colloquio visto che l'ex allenatore del Chelsea avrebbe chiesto la cessione prima del ritiro a Lugano. Il tecnico, in uno dei vertici di mercato avuto con i dirigenti, inoltre, avrebbe ...

Giuffredi : Hysaj? La Juve lo voleva già 2 anni fa. Fu riconoscente e restò al Napoli : A Radio CRC è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Veretout. Ha ammesso che l’Atletico Madrid ha fatto un’offerta al Napoli per l’albanese ma che è inferiore ai 25 milioni e non rispecchia il valore del giocatore. Troppo bassa. “Non mi sostituisco al club, il Napoli fissa il presso. Come fai a dire di no quando si parla dell’Atletico. Magari Elseid vuole provare un’esperienza all’estero dopo una carriera in Italia. E’ arrivato il ...

Calciomercato domenica 8 giugno : Cagliari - spunta Eder. Juve-Sarri - ci siamo. Napoli su Lukaku : Calciomercato 9 giugno- Tutto pronto per le trattative di oggi domenica 9 giugno. Accordo imminente tra l’Inter e il Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Barella. Cagliari: Barella ad un passo dall’Inter. Il club isolano incasserà circa 45 milioni di euro complessivi. spunta Eder come nuova contropartita tecnico. Il giocatore potrebbe gradire la destinazione […] L'articolo Calciomercato domenica 8 giugno: Cagliari, spunta ...

Napoli - De Laurentiis a tutto campo : Sarri alla Juve e le strategie di mercato : La stagione in casa Napoli è stata positiva, il club azzurro ha deciso di proseguire il rapporto con Carlo Ancelotti, l’obiettivo è provare ad accorciare il distacco dalla Juventus per la lotta scudetto. Intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ per il presidente De Laurentiis che ha fornito interessanti indicazioni. Sta seguendo la telenovela Sarri-Juventus e quello che ha detto per esempio a riguardo Insigne («Per i ...

Da Napoli - il giornalista Livio Varriale : 'Juve continua ad offrire Dybala per Koulibaly' : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza continua a supervisionare il mercato per allestire una rosa competitiva. Tanti acquisti però dipenderanno anche da cessioni pesanti, in quanto l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista per giugno dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I giocatori a rischio cessione sono diversi, si va da Joao Cancelo (che piace al Manchester City) ...

Juventus - il possibile grande arrivo per la difesa è Koulibaly dal Napoli : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. L'esigenza principale riguarda sicuramente la difesa, con Andrea Barzagli che dopo il ritiro dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero e con Martin Caceres che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. Sono quindi ...

Juve-Napoli anche per James - Romagnoli ‘inglese’ : C'e' sempre il Real Madrid al centro del mercato. Oggi il club 13 volte campione d'Europa ha ufficializzato l'arrivo dall'Eintracht Francoforte del giovane attaccante Luka JOVIC, per il quale gli spagnoli pagheranno 60 milioni di euro. Di questi, 12 andranno al Benfica che quando i tedeschi avevamo esercitato l'opzione di acquisto aveva mantenuto il diritto di ricevere il 20% su una futura cessione da parte dell'Eintracht, avvenuta oggi. E dal ...

Sarri alla Juve - quasi fatta. Giampaolo vicino al Milan (con Andersen e Praet). Il Napoli sogna Lozano e James Rodriguez : Il calciomercato in Italia inizierà ufficialmente il primo luglio, ma procuratori e direttori sportivi hanno già i cellulari attaccati alle orecchie e l’agenda piena di incontri. In Italia a tenere banco è il futuro della panchina della Juventus, con l’annuncio di Maurizio Sarri che, però, dovrebbe essere ormai questione di giorni, se non di ore. I cambi di panchina però interessano anche altri club: dal Portogallo arrivano conferme ...

Sarri alla Juve? L’assessore allo sport di Napoli : “non lo perdono” : “Da uomo delle istituzioni non posso che perdonare un eventuale passaggio di Sarri alla Juventus. Da tifoso no”. Sono le dichiarazioni dell’assessore allo sport di Napoli, Ciro Borriello, in relazione al possibile accordo tra la Juventus e Sarri. “Oggi si compiono scelte in base alla professione e non seguendo il cuore, lo sport e’ cambiato – ha spiegato a margine della partenza del viaggio della ...

I segreti di Sarri : “mi intristiscono i giovani allenatori. Tradire Napoli andando alla Juve? Se tua moglie ti lascia…” : L’allenatore del Chelsea si è raccontato nel corso di una lunga intervista, soffermandosi sul proprio futuro e sulle sue superstizioni Ha appena vinto l’Europa League alla guida del Chelsea, mettendo così in bacheca il primo trofeo internazionale della sua carriera. Maurizio Sarri adesso potrebbe tornare in Italia, il suo nome viene accostato ogni giorno di più alla panchina della Juventus, fresca di divorzio con Massimiliano ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...