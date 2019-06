Jennifer Lawrence prenderà il cognome del marito | Maroney

blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019)è ormai pronta a sposare Cooke, esperto d'arte della New York's Gladstone Gallery con il quale si è fidanzata ufficialmente nel gennaio scorso. A rivelarlo la stessa diva premio Oscar, nel corso del podcast NAKED, con Catt Sadler. Nozze che vedrannoprendere il congnome del futuro.Quando ho incontrato Cooke, volevo già sposarlo. Volevamo sposarci entrambi. Cooke è il più grande essere umano che abbia mai incontrato, lo è davvero. E migliora ogni giorno di più. So che può sembrare stupido, ma è la persona più bella che abbia mai conosciuto. Mi sento onorata di poter diventare presto una. Voglio legarmi a lui dal punto di vista giuridico per sempre e fortunatamente esistono dei documenti legali per poterlo fare. È fantastico: trovi la tua persona preferita sul pianeta e non riesci a lasciarla andare. Come a dire, ho preso la palla al ...

