Italia sconfitta dall’Ecuador ai supplementari | il Mondiale U20 si chiude con un amaro 4°

La sconfitta con l’Italia e il suo futuro - Dzeko svela : “io all’Inter? Ecco quando deciderò” : L’attaccante bosniaco ha commentato la sconfitta subita contro l’Italia, soffermandosi anche sul suo futuro Niente da fare per la Bosnia al cospetto dell’Italia, gli azzurri si impongono 2-1 all’Allianz Stadium ribaltando Dzeko e compagni, passati in vantaggio grazie all’acuto dell’attaccante della Roma. Fabio Ferrari/ LaPresse Proprio quest’ultimo ha parlato nel post gara ai microfoni di Rai ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2019 : i precedenti fra Italia e Bosnia. La sconfitta del 1996 a Sarajevo in amichevole : Sarà l’Allianz Stadium di Torino, la “casa” della Juventus, ad ospitare il quarto incontro del gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio dell’Italia di Roberto Mancini. La Nazionale, reduce dal convincente successo per 3-0 contro la Grecia, vuol chiudere in bellezza questa prima parte del percorso continentale, cercando i tre punti contro la Bosnia Erzegovina, match programmato alle ore 20.45 di domani. ...

Volleyball Nations League - l’Italia chiude male la Pool 6 : contro la Russia arriva una netta sconfitta : La formazione russa si impone con il punteggio di 3-0 sugli azzurri, che chiudono così con una sconfitta la Pool 6 della Volleyball Nations League l’Italia chiude con una sconfitta per 3-0 (29-27, 25-16, 25-18) contro la Russia la Pool 6 della Volleyball Nations League. In avvio di gara per l’Italia scendono in campo Simone Giannelli, Roberto Russo, Oleg Antonov, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Oreste Cavuto e il libero Fabio Balaso. Nel ...

Basket femminile - Italia sconfitta di misura dall’Ucraina nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-USA 2-3 - le azzurre si arrendono al tie-break. Prima sconfitta - Egonu in panchina : Arriva la Prima sconfitta per l’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state battute dagli USA per 3-2 (25-22; 17-25; 23-25; 25-19; 15-11) e interrompono così la loro striscia trionfale nel prestigioso torneo internazionale: dopo aver conquistato quattro successi consecutivi, le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono dovute inchinare al cospetto degli States di fronte al nutrito pubblico del PalaZoppas di ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : Italia sconfitta in finale dalla Cina - Nespoli ai piedi del podio nell’individuale : Non si chiude nel migliore dei modi la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia), con l’Italia che è uscita sconfitta in entrambe le finali odierne portando comunque a casa un argento prezioso e segnali incoraggianti in vista dell’evento clou della stagione. Nella finalissima della gara a squadre maschile di ricurvo il terzetto azzurro formato da Mauro Nespoli, Marco ...

Volley - Italia sconfitta dal Giappone in amichevole : amaro tie-break per gli azzurri - ora la Nations League : L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-2 (25-17; 24-26; 25-20; 22-25; 15-11) nella seconda amichevole giocata al PalaPirastu di Cagliari: dopo la vittoria ottenuta ieri per 3-1 sempre nel capoluogo sardo, oggi la nostra Nazionale di Volley maschile si è dovuta inchinare contro i nipponici nell’ultimo incontro prima dell’esordio in Nations League previsto tra esattamente sette giorni in Cina. Il CT Chicco Blengini sta ...

Volley - Torneo Montreux 2019 : l’Italia conclude al terzo posto - sconfitta la Thailandia. Sorokaite e Pietrini al top : L’Italia ha concluso il Torneo di Montreux 2019 al terzo posto, la nostra Nazionale ha sconfitto la Thailandia per 3-0 (25-20; 25-18; 25-14) nella finalina per la medaglia di bronzo e sale sul podio della competizione in terra elvetica. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposti senza difficoltà sulla compagine asiatica da cui invece erano state sconfitte lunedì nel primo match del girone, il nostro sestetto ha giganteggiato in ...

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Turchia 3-1. Pietrini e Sorokaite decisive : L’Italia ha battuto la Turchia per 3-1 (25-27; 25-20; 25-20, 25-23) nel secondo match giocato al Torneo di Montreux 2019 di Volley femminile, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno riscattato la sconfitta subita due giorni fa contro la Thailandia e sono ampiamente in corsa per la qualificazione alle semifinali: servirà una vittoria schiacciante contro la Svizzera padrona di casa per sperare di proseguire l’avventura in terra ...

Internazionali d’Italia - la campionessa in carica è già fuori : Svitolina sconfitta da Azarenka : Internazionali d’Italia, una buona Svitolina sconfitta da Azarenka al terzo set 7-5 dopo aver sbagliato un clamoroso schiaffo al volo sul match point Svitolina sconfitta da Azarenka al secondo turno degli Internazionali d’Italia, al termine di una partita pazzesca interrotta per ben due volte a causa della pioggia caduta su Roma. La tennista ucraina si è divorata un match point prima di abdicare perdendo contro Azarenka 7-5 al ...

Volley - CIVITANOVA CAMPIONESSA D’Italia! Quinto scudetto per la Lube - rimonta epocale in gara-5 : Perugia sconfitta in casa! : POKERISSIMO! CIVITANOVA si è laureata CAMPIONESSA d’Italia per la quinta volta nella sua gloriosa storia, lo scudetto numero cinque per la Lube arriva nel modo più rocambolesco e inatteso possibile: sotto per 0-2 sul campo di Perugia, i biancorossi sono riusciti a rimontare e a imporsi per 3-2 (22-25; 21-25; 25-12; 25-21; 15-10) nella decisiva gara-5 della Finale di Volley maschile e hanno potuto festeggiare nella tana degli avversari che ...

Volley femminile - Trofeo di Montreux 2019 : Italia sperimentale rimandata - sconfitta all’esordio contro la Thailandia : Comincia con un inaspettato passo falso la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley femminile. Nella prima partita ufficiale della stagione, le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono state sconfitte dalla Thailandia con il risultato di 1-3 (20-25; 14-25; 25-16; 19-25). L’incontro di apertura del Trofeo di Montreux 2019 ha visto scendere in campo una formazione decisamente sperimentale: le assenze delle giocatrici di Novara e ...