Italia-Giamaica 5-0 | alta intensità e mai una sceneggiata Azzurre qualificate

(Di venerdì 14 giugno 2019) Show azzurro L’batte la5-0. Show delleche si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile con una partita di anticipo. 11mila i biglietti venduti per la partita di Reims. La partecipazione delle atlete è evidente fin dal momento dell’inno nazionale. Cantano tutti, per l’: calciatrici, panchina, staff tecnico. Si sentono distintamente tutte le voci, complice uno stadio non esattamente pienissimo. Ma con tanti bambini francesi che spingono la nostra Nazionale per tutti e novanta i minuti di gioco: “Italy! Italy”. La giovanissima(23 anni e 7 mesi di media, la squadra più giovane del torneo) ci prova, ci mette tutto il ritmo caraibico che ha in corpo. La partita inizia sotto i migliori auspici. Spingono entrambe le formazioni. Migliore qualità tecnica nell’, senza dubbio, ma lasi sforza con tutto ...

