Iran e Usa | verso l' escalation militare | petroliere silurate nel Golfo | drammatico

Trump riscopre il dialogo con l' Iran in cambio dei prigionieri Usa : The Donald ci ripensa. Frena i falchi della sua amministrazione, e prova a indossare i panni della “colomba”. Lo ha fatto con la Corea del Nord, ora è la volta dell’Iran. Naturalmente, l’inquilino della Casa Bianca non può, né probabilmente vuole, liquidare la linea “muscolare” portata avanti dal duo Pompeo&Bolton (rispettivamente segretario di Stato e consigliere alla Sicurezza ...

Usa-Iran - la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia : Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’Iran 2019, l’”Iraq 2003”. Una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano e neanche il contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, ...