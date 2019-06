Instagram in tilt Se chiudesse ogni giorno alle 18 | saremmo tutti costretti a

repubblica

(Di venerdì 14 giugno 2019) Gli sfoghi degli utenti del social photo su Twitter durante il blocco di ieri che ha interessato migliaia di utenti. E ieri sospensione temporanea in alcuni paesi anche del PlayStation Newtork

Radiopescara : Instagram in tilt: temporanea sospensione del servizio per migliaia utenti - mezza_parola : #news Instagram in tilt: temporanea sospensione del servizio per migliaia utenti di AGI Agenzia Giornalistica Itali… - sulsitodisimone : Instagram in tilt: temporanea sospensione del servizio per migliaia utenti -